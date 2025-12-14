中戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」日自衛隊：若是美軍早反擊了

一架殲15艦載機從共軍航空母艦遼寧號上起飛，攝於2021年12月31日。(美聯社)

中共解放軍 戰機6日對日本 航空自衛隊的F-15戰機進行雷達照射一事，引發巨大震撼。事件距今超過一周，集英社Online訪問日本防衛省與自衛隊官員，回顧這起中日交鋒的危險性。自衛隊官員指出，戰機用火控雷達照射對方戰機，形同「拿槍抵住對方太陽穴」、極度危險，並稱如果是美軍「早就反擊了」。

自衛隊緊急升空「理所當然」

日本時間6日上午7時過後，解放軍航空母艦「遼寧號」率領3艘驅逐艦，通過沖繩本島與宮古島之間的海域，進入太平洋。根據日本防衛省說法，該艦之後移動至距離沖大東島西方約270公里的公海停泊，隨即開始進行艦載機殲-15的起降訓練。

訓練地點位於公海，從法律層面來看並無問題。但該海域位於沖繩本島與沖大東島之間，等同於日本家門口。防衛省高層指出：「隨時都有可能發生領空侵犯，自衛隊進行緊急升空應對是理所當然。」

就在自衛隊F-15戰機升空後，解放軍殲-15戰機兩度對其進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎 7日凌晨2時在防衛省召開記者會，正式對外說明。

根據防衛省發布內容，第一次照射發生在6日下午4時32分至35分，約3分鐘；第二次則是下午6時37分至7時8分，長達約30分鐘，被照射對象是不同的F-15戰機。

用軍事常識來看 「極度危險、難以想像」

戰機對戰機進行雷達照射，究竟意味著什麼？一般而言，雷達照射有兩種用途。第一是搜索雷達，用於廣範圍掃描周遭狀況，確認周邊環境與自身位置。第二則是火控雷達，用於鎖定攻擊目標。

戰機可透過切換系統交替使用這兩種雷達。這次事件是在約100公里外，對自衛隊戰機斷續進行長達30分鐘的雷達照射。乍聽之下，100公里似乎不算近，但F-15最高時速可達2800公里，從東京飛到大阪僅需約10分鐘。換言之，飛行員的感受是，對方幾乎就在眼前。

換美軍早就反擊了！30分鐘「鎖定」的嚴重性

一名空自相關人士表示：「從照射的層級判斷，幾乎可確定是火控雷達。這在軍事常識上是極度危險、難以想像的行為，而且還持續30分鐘。若是美軍，恐怕早就反擊了。」另一名人士也指出：「戰機對戰機照射，前所未見。當時任何一方隨時轉為飛彈攻擊都不足為奇。」

更為嚴重的是照射的時間長度。防衛省並未斷言這是「首次」雷達照射，推測過去可能曾有短時間、帶有挑釁或威嚇性質的行為。然而，這次以火控雷達對他國軍機「鎖定」長達30分鐘，仍對防衛省與自衛隊造成巨大震撼。

「對戰機進行火控雷達照射，就像是把槍口抵在對方太陽穴上。」官員表示：「從軍事常識來看根本不可能。換作其他國家，早就反擊了。」

隨著各種資訊回傳，自衛隊內部的緊張氣氛也傳入防衛大臣小泉耳中。他迅速做出決斷，在第二次照射結束僅8小時後，便召開記者會對外公布事實。

不過，防衛省與自衛隊內部也存在審慎聲音。主要來自制服組高層，認為「並未造成實質損害，公開恐導致現場局勢升高」，主張僅向中國提出抗議並要求防止再發即可。但最終，在首相官邸與大臣周邊的判斷下，認為「這不可能是現場飛行員的即興判斷，應是接獲上級指示的行為」，因此決定對外公開。

一名曾任防衛大臣的自民黨人士認為，中國今後仍將持續對日本施加威嚇與壓力。他對未來情勢分析：「高市總理的國會答辯，恐怕是踩到習近平的虎尾。但同時，也讓眼前的危機變得清楚可見。今後，日本勢必得面對在經濟與軍事兩層面持續施壓、威嚇的中國。國與國之間無法搬家，日本人恐怕必須做好相應的心理準備。」