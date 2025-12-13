澳洲稀土加工廠明年完工 將減少對中國依賴

美國結合盟友希望改變稀土供應秩序，澳洲的稀土加工廠可望明年投入使用。（路透）

澳洲 是全球第四大稀土 生產國，但提煉加工仍然由中國主導；基於戰略考量，為了減少對中國的依賴及保證供應鏈 暢通，澳洲首座黏土型稀土加工設施預計明年完工。

據澳洲廣播公司(ABC)報導，為了推動稀土供應鏈在地化，由澳洲核子科學與技術組織(ANSTO)在雪梨建造的全國首座，同時也是國營的黏土型稀土加工設施預計在明年完工。

ANSTO表示，新設施可讓澳洲的礦產企業在國內完成關鍵加工，實現稀土供應鏈在地化，除節省數以百萬元計的加工成本及六個月的時間外，最重要是減少對中國的依賴。

ANSTO礦產部門首席顧問馬尼斯(Adrian Manis)表示，若然沒有一體化的供應鏈，就很難規避全球面臨的戰略問題，尤其是在目前的地緣政治環境下，澳洲有必要建立完整的供應鏈。

馬尼斯說，成立這家國有加工廠，目的是提供一個現成設施，讓稀土礦產公司直接使用，而毋須每次建造自己的工廠，因為每次提煉加工都是定製的，而且會花費不少。

首家用戶將是澳洲稀土有限公司(AR3)，該公司位於南澳拉顿布里(Wrattonbully)的科帕穆拉礦區(Koppamurra)，其黏土型稀土項目已獲州政府批准，黏土型開採無須爆破岩石，被視為環境破壞較低。

AR3執行董事貝恩克(Travis Beinke)說，與ANSTO合作是降低專案風險的良機及加速商業化，也凸顯科帕穆拉稀土項目的重要戰略意義。

這座新加工設施被視為澳洲推動稀土戰略自主的重要一步，但也衍生土地使用與農業永續性的爭議及反對。

由反對者組成的「石灰岩海岸可持續未來」(Limestone Coast Sustainable Futures，LCSF)，稱稀土開採將占用農地，威脅南澳最重要的糧食產區。

LCSF指該科帕穆拉礦區雖僅占南澳2%土地，但該地區貢獻南澳30%農業GDP，是個重要經濟支柱；不少農民也擔心農地遭侵蝕，他們的聲音被忽視。

AR3回應說會持續與地主溝通，並強調南澳採礦審批制度嚴格，公司會全面遵守法規。