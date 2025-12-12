我的頻道

馬克宏擬邀習近平出席G7 日憂：價值觀不同

編譯中心／綜合報導
法國總統馬克宏考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的G7峰會，日方呼籲謹慎。圖為馬克宏日前訪中，於四川大學發表談話。（路透）
法國總統馬克宏考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的G7峰會，日方呼籲謹慎。圖為馬克宏日前訪中，於四川大學發表談話。（路透）

法國總統馬克宏考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的七大工業國集團(G7)峰會。對此，共同社報導，日本政府已向法國表達擔憂並盼謹慎處理，因為若基本價值觀不同的中國參加，將難以坦率討論。

共同社中文網11日引述多名日本政府相關人士報導，關於邀請習近平出席G7峰會的構想，日本政府已向擔任明年G7輪值主席國的法國表達擔憂。

此外，中方就涉及台灣發言反覆批評日本，「日方對中方的警惕情緒也是一大因素」。「若邀請習近平參加G7峰會，中方可能在各國領袖面前批評日本」。

G7峰會預計明年6月在法國艾維安巴恩(Evian-les-Bains)舉行。主席國有邀請G7以外國家的權利。外電報導，馬克宏考慮邀請習近平出席，並已經與部分盟國進行磋商。

日本外相茂木敏充在本月5日的記者會強調，「日本重視在民主和法治等基本價值觀上一致的G7的團結」；政府相關人士則指出，「G7的意義在於一致點較多的成員展開深入討論」。

報導提到，中國政府持續批評日本首相高市早苗有關「台灣有事」可能構成存亡危機事態的國會答辯。馬克宏上周對中國進行國是訪問並與習近平會談時，習近平呼籲在歷史問題上統一步調，「若邀請習近平參加G7峰會，那麼中方可能會在各國首腦前也展開對日批判」。

2023年G7廣島峰會時，日本政府曾邀請印度總理莫迪、時任南韓總統尹錫悅等領袖出席。

法國總統馬克宏日前訪中，5日與四川大學與中法桌球選手一起打桌球。馬克宏考慮邀請中...
法國總統馬克宏日前訪中，5日與四川大學與中法桌球選手一起打桌球。馬克宏考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的G7峰會，日方呼籲謹慎。(路透)

G7 日本 習近平

