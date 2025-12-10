美軍持槍攻堅委內瑞拉油輪畫面曝光 委國怒批「國際海盜」

美方扣押委內瑞拉一艘油輪，根據官方公布影片，可見身穿制服的人員從直升機垂降到船上，並持槍進入駕駛艙。(美聯社)

美委緊張關係持續升溫，川普 總統10日證實美方扣押一艘委內瑞拉 受制裁油輪，凸顯華府加大對馬杜洛政權的施壓，消息一出讓國際油價上漲；經濟高度依賴石油的委內瑞拉強烈譴責，稱這是「搶劫」與「國際海盜行為」，指控美國蓄意掠奪能源資源。此舉也正值委內瑞拉反對黨領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多秘密離境之際。

「我們剛在委內瑞拉外海扣押了一艘油輪，大型油輪，非常大，事實上是史上最大的一艘，」川普並說，「不止如此，我們還有採取其他動作」。問及這批石油將如何處置，他稱美方「可能會留著」。

美國司法部長邦迪表示，聯邦調查局、國土安全調查局與美國海岸防衛隊在國防部支持下共同執行扣押。她說明，這艘油輪長年涉嫌資助外國恐怖組織的非法石油運輸而遭到美國制裁。

一名新加坡石油經紀人告訴華爾街日報，這艘超大型油輪名為Skipper，此前稱作Adisa，因運送伊朗原油遭美國財政部外國資產管制辦公室制裁。另有專家指出，11月中旬時，這艘油輪在未開啟雷達詢答機情況下，在委內瑞拉秘密裝載約110萬桶Merey重質原油。

英國廣播公司（BBC）報導，委內瑞拉在最新聲明中指控美國此舉屬「搶劫」與「國際海盜行為」，並稱這是華府針對委國侵略政策的一環，意在蓄意掠奪其能源資源。

根據美方公布影片，可見身穿制服的人員從直升機垂降到船上，並持槍準備攻堅駕駛艙。

一名五角大樓官員說，此舉意在警告其他等待裝載委內瑞拉原油的油輪。目前委國外海仍有十多艘待命，其中一些已關閉自動識別系統避免偵測。

石油出口是委內瑞拉衰弱經濟的重要來源，根據公共債務專家赫南德斯（José Ignacio Hernández）估算，馬杜洛政府在2023與2024年，從受許可的外國石油活動中共獲得18億至22億美元收入，其中多數來自雪弗龍。

大西洋理事會委內瑞拉問題專家拉姆齊（Geoff Ramsey）表示：「很明顯，川普在任何談判中都喜歡強硬手段，我個人認為此舉是他試圖在美委談判中施加更多壓力。如果美國真要嚴肅實施石油封鎖，邏輯上第一步應該是停止購買委內瑞拉石油，但川普政府並未這麼做。」

