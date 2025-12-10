中俄15架軍機同時繞飛日本 日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
日本防衛大臣小泉進次郎（中）。（美聯社）
日本防衛大臣小泉進次郎（中）。（美聯社）

路透報導，日本防衛省9日深夜宣布，中國與俄羅斯軍方9日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時行動，航空自衛隊已緊急升空應對。日本防衛大臣小泉進次郎隨後在X平台公布中俄行動航跡圖，並表示此舉「明顯在對日本示威」，構成嚴重的國家安全憂慮。

▲ 影片來源：x平台＠shinjirokoiz（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

防衛省指出，2架具核攻擊能力的俄羅斯Tu-95轟炸機從日本海經對馬海峽與2架中國轟-6轟炸機會合後，從沖繩本島與宮古島之間，展開長距離共同飛行至四國外海的太平洋；途中還有8架中國殲-16戰鬥機加入伴飛。宮古海峽屬國際水域，但也是中國軍機頻繁通過的敏感空域。

產經新聞報導指出，當時中國航空母艦遼寧號正在日本周邊海域航行，這是中國航艦與中俄轟炸機首度同時出動，這也是中俄軍機首度在四國南方上空聯合飛行。

同時，日本也偵測到俄軍在日本海上空另有動向，包括1架A-50預警機及2架Su-30戰鬥機。

對此，日本防衛大臣小泉9日深夜在社群X發文表示，俄羅斯與中國的聯合行動「顯然意在對我國示威，對日本國家安全構成嚴重憂慮」。他並補充，航空自衛隊已由南西航空方面隊等單位緊急升空戰機，嚴正執行對領空侵犯的應對措施。

俄媒引述俄羅斯國防部說法報導，中俄在日本周邊的聯合飛行持續約8小時。南韓軍方9日也通報，當日中俄共計9架軍機進入南韓防空識別區。

日本 俄羅斯 南韓

