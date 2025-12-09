馬克宏訪中未促成空巴新訂單 僅先前120架飛機訂單獲批准交付

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
在法國總統馬克宏上周訪中後，法國空中巴士表示，已獲中方批准交付此前訂購的120架飛機，但另筆涉及數百架新飛機的大訂單未取得實質進展。（圖／空中巴士提供）

在法國總統馬克宏上周訪中後，法國空中巴士表示，已獲中方批准交付此前訂購的120架飛機，但另一筆涉及數百架新飛機的大訂單未取得實質進展。

路透報導，馬克宏上周訪中未提及空中巴士已討論逾1年、涉及500架飛機的大單。這類大規模訂單通常會與國家元首訪問同步宣布。

法國媒體日前報導，空中巴士贏得1項未來可能帶來120架新訂單的協議。但空中巴士回應指，這份通用條款協議（GTA）只是推進「現有」訂單的標準步驟。

目前，空中巴士與波音均在等待中國對大型潛在訂單的進一步動作，而中國已多年未下達這類具有政治敏感性的重大採購。

消息人士透露，空中巴士至少從2024年起就與中方陸陸續續談判，希望拿下500架飛機的訂單，但在地緣政治不確定性升高之際，中方對大規模採購保持謹慎。

行業人士指出，空中巴士原寄希望於取得突破，以在今年的訂單競賽中追趕競爭對手波音，並達成公司內部設定的約1200架訂單目標。然而，除非出現意外轉折，目前幾乎沒有跡象顯示這兩家飛機製造商會在今年底前獲得標誌性大單。

今年前11個月，空中巴士在扣除取消訂單後共有700架淨訂單；波音截至10月底共有782架淨訂單記錄在案。儘管空中巴士上周因部分機身面板的工業問題下調了交付預測，但預計今年仍將連續第7年在交付量上領先波音。

國際航空運輸協會（IATA）總幹事9日在日內瓦表示，在供應鏈持續緊張的背景下，業界對空中巴士如期完成交付目標的信心有所下降，而波音的表現則略有改善。

根據中國商務部發布，今年10月21日，中國商務部長王文濤會見空中巴士執行長佛喜（Guillaume Faury）。王文濤說，希望空中巴士以天津第2條A320總裝線投產為契機，繼續加強對中合作，並承諾積極解決空巴在中國發展經營中遇到的問題。

