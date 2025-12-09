我的頻道

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法台等42免簽證國

希金斯當選邁阿密市長 民主黨30年來第1人

高市「台灣有事」說引習近平憤怒 日經：甲午戰爭記憶牽動敏感神經

編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平4日在北京人民大會堂。(路透)
日本首相高市早苗11月在國會就「台灣有事」答辯後，中國外交部副部長孫衛東「奉示」召見日本駐中大使金杉憲治。官媒央視旗下「玉淵譚天」指出，「奉示」一詞在中日之間是首次出現，即孫衛東直接代表更高層級表達立場。日經新聞資深主筆高橋哲史9日撰文指出，當今中國權力高度集中於一人手中，誰下的命令幾乎沒有討論餘地。可以合理推測，正是中國最高領導人、國家主席習近平

高橋引述華爾街日報報導指出，習近平因高市答辯感到憤怒，11月24日與美國總統川普通了長達一小時的電話，其中有一半時間再三強調中國對台灣的歷史主權主張。川普也在11月初回憶「川習會」時，表示隨行中方高官顯得非常畏懼習近平，直說：「我這輩子從未見過人們如此害怕。」

高橋寫道，習近平對高市的言論勃然大怒，不難想像身邊的人有多麼驚慌。官員們爭相向日本發出侮辱言辭，無疑是為了取悅習近平。但究竟習近平為何如此動怒？線索就藏在他的歷史觀中。

高橋引述《習近平研究》作者、日本大東文化大學教授鈴木隆說法指出，「習近平認為台灣問題起源於1894年至1895年的甲午戰爭。」直到19世紀中葉仍占全球GDP近三分之一的清朝與新興崛起的日本交戰慘敗，並因此台灣被割讓。

此外，習近平2018年6月曾造訪象徵這段屈辱歷史的劉公島，即曾被譽為亞洲最強大、卻在1895年威海衛之戰全軍覆沒的清朝北洋水師司令部所在地。對中國而言，劉公島象徵第一次敗於原本被低估的日本，並動搖大國地位。習近平刻意造訪這屈辱之地，新華社報導他「強調要警鐘長鳴，銘記歷史教訓」。

高橋分析，習近平可能意在藉此向公眾傳遞訊息：即便中國最終重新獲得超級大國地位，但若表現出軟弱，仍可能再次被其他國家利用。而北京對高市答辯的恐嚇行動正在升級，日本航空自衛隊F-15戰機6日兩度在沖繩縣沿海外的公海上空，遭中國解放軍航艦「遼寧號」起飛的殲-15雷達照射。

他指出，中方一再批評高市，稱她暗示日本可能對台灣海峽進行武力干預，本質上是在指高市暗示日本想像甲午戰爭時那樣，以武力奪回台灣。雖然高市的發言確實欠缺謹慎，但說她突然暗示武力介入就未免言過其實。畢竟，日本既無此意圖，也缺乏相關能力。

高橋認為，這種情況本可透過討論化解，但中方顯然無意傾聽。在習近平怒氣未消之際，沒有人願意站在日本一方。首要之舉是為對話創造一個窗口。以此為起點，雙方必須花時間切斷不信任的惡性循環。

習近平 日本 川普

川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」

