日機遭中國火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲

編譯劉忠勇／綜合外電
日本內閣官房長官木原稔今天（8日）上午表示，東京方面將在冷靜應對的前提下採取堅定措施，並持續和北京溝通。(路透)
中國軍機首度以火控雷達鎖定日本軍機，引發東京和北京相互抗議，兩國外交齟齬進一步升溫。兩地軍工股也應聲大漲。

日本外務省周日召見中國駐日大使，就中國軍機使用火控雷達一事提出嚴正抗議；中國外交部則反指日本捏造事實，也東京抗議。

日本內閣官房長官木原稔今天（8日）上午表示，東京方面將在冷靜應對的前提下採取堅定措施，並持續和北京溝通。此外，有日本媒體報導說日企在進口稀土遭中國延宕審批，他說目前並未觀察到中國在稀土出口管理上有任何變化。

日本防衛省表示，這起事件發生在周末，地點位於沖繩東南方公海上。當時，中國航艦「遼寧號」起飛的殲-15 戰機，多次以火控雷達鎖定正在監控其動向的日本 F-15 戰機。

軍機和船艦使用的雷達系統通常是用於監測廣大區域的潛在威脅，與此不同的是，火控雷達是用來追蹤特定目標，並將武器系統鎖定在其上。啟動火控雷達被視為是一種敵對行為，因為這是準備開火的前奏。

中國方面則否認日本的說法，稱相關指控不實，試圖「渲染緊張、誤導國際社會」。

這起事件恐讓本已緊繃的兩國關係再添火藥味，日本軍工股今天走高， 石川製作所一度上漲 3.7%、豐和工業漲4.3%、日本製鋼所漲4.2%，川崎重工和三菱重工各漲3.1%和2.8%。

中國軍工股也上漲，江西新余國科漲4.6%、睿創微納漲4.3%。

日本 稀土

