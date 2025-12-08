馬克宏結束訪中後放話 歐盟擬對中徵關稅

法國總統馬克宏（左二）訪問中國三天，5日在成都受到中國民眾的歡迎。(路透)

法國總統馬克宏 對中國強硬表態，警告稱如果北京不採取措施減少與歐盟 不斷擴大的貿易逆差，歐盟將在「未來幾個月內」被迫採取強硬措施，比如對中國產品徵收關稅 ，類似於美國的做法。

據報導指出，馬克宏(Emmanuel Macron)結束訪中行程返國後，7日接受法國商業媒體迴聲報(Les Echos)專訪時說：「我告訴他們，如果他們不做出回應，我們歐洲人將被迫在未來數月內採取強硬措施。」馬克宏告訴中方，若北京不削減對歐洲聯盟(EU)的龐大貿易順差，歐盟揚言採取關稅措施加以回應。

他指出，這些措施可能參考美國的做法，「例如對中國(進口)商品課徵關稅」。

迴聲報指出，2024年歐盟對中國的貿易逆差超過3000億歐元，目前是僅次於美國的全球第二大經濟體。

歐盟27個成員國無法單獨決定各自的貿易和關稅政策，均由歐洲聯盟執行委員會(European Commission)代表出面。

馬克宏坦言，推動歐盟所有成員國針對中國關稅議題取得共識是一大挑戰，例如德國「尚未完全和我們站在同一陣線」。

他告訴迴聲報，「我們不能永遠只是進口方，中國企業必須來歐洲」，並強調不允許中國企業帶著「霸權目標」以「掠奪者」姿態行事。

馬克宏呼籲說，歐盟需要保護汽車這類較脆弱的產業，但也要提升產業競爭力。

馬克宏指「中國正在衝擊歐洲工業和創新模式的核心，而歐洲的傳統優勢在於機床和汽車工業。」

川普政府的保護主義政策更是雪上加霜。他說「美國將大量中國商品流量轉向歐洲市場，加劇我們的問題。」馬克宏受訪時強調，「如今，我們被夾在中間，這對歐洲工業來說是生死攸關的問題。」

但馬克宏也意識到，歐盟在該問題上形成統一戰線並不容易，因為「德國在中國利益深厚，尚未完全站在我們這一邊。」

訪中期間，馬克宏重申，為減少與中國的貿易逆差，歐洲必須接受中國的投資。「我們不能一直進口，中國企業必須來歐洲投資，涉及的領域包括電池、鋰精煉、風電、光伏、電動汽車、空氣源熱泵、消費電子產品、回收技術、工業機器人和先進零部件等十餘個行業。」

但馬克宏強調，中國在歐洲的投資「不應具有掠奪性，即不能以追求霸權和製造依賴為目的。」