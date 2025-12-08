「台灣有事」僵局滿月 中國祭稀土牌反制日本

日本首相高市早苗。(美聯社)

讀賣新聞報導，日本 企業向中國申請稀土 出口的審批流程正慢於往常，原因可能是日本首相高市早苗在11月7日發表的「台灣有事 」論，引發與中國的外交爭端所致，也顯示北京似乎在爭議爆發一個月後，打出「稀土牌」。

高市11月7日在國會答詢時，表示「台灣有事」可被視為威脅日本存亡的事件，暗示自衛隊可出兵，引發中國強烈不滿。

儘管高市屢次澄清這是假設情況、日本無權決定台灣的法律地位等，北京依然態度強硬，實質中止進口日本水產品、呼籲民眾暫時不要到日本旅遊，及非正式地實施「禁日令」等。

讀賣新聞報導，知情人士透露，日本企業向中國申請稀土出口的審批過程，比以往還要更久。消息來源表示，中國對日本的關鍵礦產(包括稀土)出口許可審批流程，已不斷延宕，「現在要認定延宕是因為中國有意對日本施壓、或讓日本難堪，還言之過早」，另一位消息人士則認為北京是用稀土供應施壓日本。

讀賣新聞報導，稀土的全球產量有7成由中國掌握，稀土廣泛應用於電動車、風力發電設備等領域，部分稀土品項幾乎完全由中國壟斷。

一旦從中國出口稀土受阻，日本製造業將受到巨大衝擊。繼中國實質上停止進口水產品之後，中國是否要進一步對日本祭出出口限制，成為焦點。

日本政府相關人士透露，「(包含稀土在內的)重要礦物，最近出口手續似乎出現延遲」，但表示「目前無法判斷延遲是否源於中國的威嚇或騷擾」。另有政府相關人士分析，「中國似乎正在利用稀土向日本施壓」。

中國政府過去多次以稀土出口管制作為施壓他國的經濟脅迫手段。2010年9月尖閣諸島(釣魚台列嶼)海域發生中國漁船與日本海上保安廳巡視船碰撞事件後，中國強行對日本實施稀土出口限制。今年4月，作為對美國關稅政策的反制措施，中國也啟動稀土出口管制。

中國商務部發言人4日在記者會上再次批評高市的國會答詢，並表示「如果日方一意孤行，中方將採取必要措施， 後果完全由日方承擔」。發言人同時以「依法管理出口」為由，暗示可能對稀土出口採取措施。