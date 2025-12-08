金融時報：川普聲援不足 日促公開挺高市早苗

日本首相高市早苗上月7日「台灣有事」說引發日中緊張情勢後滿一個月，但情勢繼續升溫，但美國態度低。有媒體指日方盼美方能公開支持高市。圖為川普總統10月28日訪日時，與高市首相在美國航母喬治華盛頓號上，展示雙方支持。(路透)

「金融時報」7日報導，日中關係最近因日本 首相高市早苗 在國會有關台海情勢的詢答趨於緊張，而日方對美國聲援不足感到不滿，已敦促美方在公開場合給予更明確支持。

高市早苗11月7日在國會表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番言論引發中國強烈抨擊並祭出經濟反制措施。

「金融時報」報導指出，據美國與日本現任及前任官員說法，中日緊張升溫之際，日方認為，美方高層官員給予日本的支持不足。

知情人士透露，日本駐美大使山田重夫已要求川普政府加強對東京的公開聲援力度。

美國並非毫無表態：美國駐日本大使葛拉斯(George Glass)11月告訴媒體，川普及其團隊「會全力支持」高市早苗。然而，除此之外，幾乎未見更多直接的公開支持。

一位日本官員表示，東京方面不認為美國對日承諾有所動搖，但他補充說，對於華府高層官員缺乏公開聲援，日方深感失望。

前白宮 日本事務高層官員強斯東(Christopher Johnstone)指出，華府本應對高市早苗「台灣有事」的表述作出正面回應。

現任職於策略諮詢公司亞洲集團(The Asia Group)的強斯東說：「這是日本首相對日本在台灣緊急情勢中、對美國所負義務最清晰的說法。」

「撇開是否適合公開表述不談，華府本應對此予以正面回應。然而，除了美國駐東京大使館的相關訊息外，華府大致保持沉默。」

有觀察人士認為，美方反應薄弱頗為諷刺，因美國國防部次長柯伯吉(Elbridge Colby)過去曾敦促日本，在台海局勢升高時應明確界定自身角色。

儘管川普與高市早苗在10月於東京建立起良好關係，但他本人並未對高市早苗提供任何公開聲援。當被問及日本要求更多支持時，白宮僅指出川普曾形容他與高市早苗的關係「非常好」。國務院則將重點引向發言人在X平台上的貼文。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧(Dennis Wilder)表示：「白宮與國務院對首相高市早苗至今沒有公開表達支持，不僅令人費解，也勢必令東京與台北兩地擔憂。」

在拜登政府任內出任美國駐中大使的伯恩斯(Nicholas Burns)表示，日本是美國在印太地區不可或缺的盟友，在中方企圖恐嚇高市早苗、削弱美日同盟之際，高市早苗理應獲得美國充分的公開聲援。」

報導指，日本駐美大使館婉拒置評。