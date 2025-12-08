分析：殲15戰機挑釁日本「雷達照射」恐自洩情報

我的頻道

記者程嘉文、黃婉婷／台北報導
日本防衛大臣小泉進次郎(左)7日在東京會晤澳洲國防部長馬勒斯(右)。小泉對馬勒斯說明中國軍機以雷達照射日本自衛隊戰機一事，表示日本將堅定冷靜應對，維護區域和平穩定。(歐新社)
日本防衛大臣小泉進次郎(左)7日在東京會晤澳洲國防部長馬勒斯(右)。小泉對馬勒斯說明中國軍機以雷達照射日本自衛隊戰機一事，表示日本將堅定冷靜應對，維護區域和平穩定。(歐新社)

中共解放軍航空母艦遼寧號在太平洋進行操演，日本防衛大臣小泉進次郎指控，遼寧號艦上的殲15(J-15)戰機，曾在沖繩本島東南方的公海上空，以雷達照射日本自衛隊的F-15戰機。專家表示，所謂「雷達照射」應是指射控模式「鎖定」對方，這的確是具有挑釁意味的風險性行為；然而這種行為也是雙面刃，因為對方也可能乘機蒐集電子參數等情報。

民進黨立委陳冠廷指出，此舉並非一般軍事接觸，而是帶有攻擊意圖的危險行為，容易引發誤判和擦槍走火，破壞規則改變現狀的是中方，而非日本或台灣；此次是日本飛機遭鎖定，之後可能是任何一個在印太航行或飛行的國家。

他呼籲中方不應單方面持續升高情勢，一再採取加壓行動。他並表示，唯有讓中國理解其行為的後果，才能避免區域情勢繼續往危險方向滑動；台方未來會和日本及理念相近國家合作，共同維護印太穩定安全。

曾任F-1戰機的台軍種子教官的退役上校黃揚德指出，戰鬥機上有雷達警告接收器(RWR)，被他人雷達波照射到就會示警，但戰機雷達包括不同模式，如果只是被搜索模式下的波束「掃」到，一點也不稀奇；這次日方抗議的是中方戰機雷達持續鎖定，等於是開火攻擊的前奏。鎖定是危險行為，因為鎖定人或被鎖定者，都無法預期對方接下來會怎麼反應。

黃揚德說，現代戰機要在較遠距離追蹤對方，不一定非得以雷達波照射，被動偵測也可能做到，例如以長程光學或紅外線攝影機追蹤鎖定，對方不會有特別感受；因此，開啟雷達鎖定，就是算準對方必然會知道，帶有刻意示威的意義。一旦飛行員發現被鎖定，第一時間一定回報，由上級決定是否脫離以免升高情勢，或繼續保持監控對方。

他解釋，此舉也可能帶來情報損失，如果被鎖定戰機的RWR具備記憶功能，或攜帶有接收訊號的電子支援裝置(ESM)，就可乘機將雷達波錄下，成為情報分析素材；也因如此，各國為避免參數外露，通常只會運用訓練頻道，真正戰時使用的頻率，絕不在外人可能偵知的情境下暴露。

中外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

日戰機遭解放軍機雷達照射 中國升高回應駐日大使抗議

中國殲15雷達照射日本F-15 退役飛官：挑釁行為是兩面刃

凱蒂佩芮社群解禁 與杜魯多日本放閃照登上Instagarm

