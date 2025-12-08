戰機爭議／日本召大使抗議 中國稱「倒打一耙」

我的頻道

編譯中心／綜合報導

日本外務省說，外務事務次官船越健裕7日在外務省召見中國駐日大使吳江浩，就中國軍機以雷達照射日本自衛隊戰機一事表達抗議。

日本東京放送電視台(TBS)與讀賣新聞報導，日本外務省事務次官船越健裕7日下午召見吳江浩。船越表示，對於發生如此危險的行為極為遺憾，嚴正要求中方防止再度發生。

與此同時，日本在野黨也公開批評中國軍機的行為。立憲民主黨代表野田佳彥7日在滋賀縣米原市被媒體詢問時表示，「這是極為危險的行為，過分挑釁」。

野田說，無法判斷此事是否與日本首相高市早苗在國會中提出「台灣有事可能被認定為日本存亡危機事態」的答詢有所關聯，但他強調「不論理由是什麼，(中國軍機)都不應做出這種行為」。

新華社報導，中國駐日大使吳江浩7日向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。他聲稱，日方不顧中方迄今反覆警示提醒，執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全；又稱日方還「倒打一耙」，對外發布與事實完全不符的訊息，炒作誤導輿論，有關作法極其不負責任。 

吳江浩還表示，「日方發表與事實完全不符的消息，渲染事態，引導輿論走向錯誤的方向，這種作法極不負責任」，「要求日方立即停止中傷，嚴格管理現場行動」，同時也要求防止再度發生類似情況。

日本首相高市早苗7日下午赴石川縣視察能登半島地震災區後表示，「對於發生此事深感遺憾，日本將冷靜且堅定地應對」。

對於自衛隊戰機遭雷達照射，中國軍方發言人反駁稱「日方的主張與事實不符」。

