「台灣有事」僵局將滿月 日媒爆料：中國疑祭稀土牌施壓

編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗11月25日與美國總統川普通話後舉行記者會。(路透)
日本首相高市早苗11月7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈而頻頻出招。讀賣新聞6日報導，這番言論即將在7日屆滿一個月之際，日本政府相關人士透露，日本企業向中國申請稀土出口許可出現較平常更延遲的情況，尚無法確定是否為北京施壓手段之一，日方正密切關注中方動向。

讀賣引述一名日本政府人士透露，目前包括稀土在內的「重要礦物出口許可手續出現延遲」，而「目前仍無法判斷是否出於中國方面的威嚇而延宕」。

另一名政府人士分析表示：「中國似乎正利用稀土對日本施壓。」

稀土大量應用於電動車、風力發電、工業用機器人馬達等領域，目前中國掌握全球約7成的稀土產量，甚至壟斷部分種類稀土。

讀賣指出，中國若近一步阻擋相關出口，日本製造業將受到重大衝擊。自高市拋出涉台言論後，北京陸續祭出經濟威脅，包括呼籲中國民眾暫赴日本旅遊與暫停日本水產進口，外界也密切關注北京是否會進一步採取更多限制措施。

這篇報導提到，中國商務部發言人4日在記者會再度批評高市言論，並表示：「若日本方面獨斷行事，中方將採取必要措施，所有責任將由日本方面承擔。」言語暗示報復措施。同時強調，中方對稀土是「依法進行出口管理」。

