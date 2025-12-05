APEC不可缺日本 美學者：北京冷處理高市至2026峰會

薛瑞福說，中國近日已經對日本做過各種試探與施壓，但目前看來並沒有奏效。不過北京有耐心，會繼續觀察高市早苗的態度變化以及日本的政治走向。圖為上月26日高市早苗在國會接受提問。(歐新社)

日中關係因日相高市「台灣有事 」答詢在短時間內急遽惡化。前白宮官員麥艾文4日指出，中國將試圖冷落、邊緣化高市至2026年秋天主辦APEC ，因為「你不可能辦成功的APEC峰會，卻沒有亞洲第二大經濟體日本參與」。

日本首相高市早苗 11月7日在國會「台灣有事」答詢，引發中國全面施壓。華府喬治城大學今天舉行「日中關係及其對美國的影響」座談，前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）主持。

他指出，中國主辦亞太經濟合作會議（APEC）這件事非常重要，因為這將是中國國家主席習近平 在2026年最重大的外交政策優先事項。而「你不可能辦一場成功的APEC峰會，卻沒有亞洲第二大經濟體日本、全球第三大經濟體的參與」。

因此麥艾文推測，APEC將是推動中日關係和緩的自然因素。再者，美國隨後將在本土主辦20國集團（G20）峰會，意味著高市早苗和習近平都會出席。2026年的國際外交會議節奏自然會為雙方帶來一次修復互動的契機，換句話說，雙邊關係惡化會有一個「自然底線」。

2026年12月G20峰會將在美國總統川普位於美國佛羅里達州多羅（Doral）的高爾夫俱樂部舉行。

與會的前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）則判斷，當前的日中情勢將會持續發酵，且會在一個相當緊繃的環境中運行。不過，關於台灣突發狀況的準備工作仍會持續進行。

薛瑞福說，對中國而言，他們將同時因應許多不同的動態因素，最關注的變數可能是日本的政治動態。中國方面其實已經做過各種試探與施壓，但目前看來並沒有奏效。不過北京有耐心，會繼續觀察高市的態度變化以及日本的政治走向。

另外一位與會者、外交關係協會（Council on Foreign Relations）亞太研究計畫資深研究員史密斯（Sheila Smith）則從日本內政角度切入，指出從長期政治角度來看，日本國家安全戰略與防衛計畫的檢討值得關注。

降低中國對日本經濟安全的影響上，史密斯說，中國及其他國家對日本的投資能力將會被重新審查。土地購買與房地產購買現在必須登記在案，其中某些條件將在日本受到更嚴格的規範。

根據日本2024年2月公布的官方數據，2023年的國內生產毛額（GDP）被德國超越，滑落為全球第四大經濟體。