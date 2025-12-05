不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

日本首相高市早苗 拋出「台灣有事 」發言已屆滿一個月，中國持續對世界宣揚「日本軍國主義復活」，以外交經貿手段施壓。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平 首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。自民黨資深人士擔心，高市用人「清一色是右打者」，現在找不到能協調這樁重大事件的溝通管道，直言高市若一昧右傾，「恐怕無法像（前首相）安倍那樣建立長期政權」。

集英社Online 5日報導，自高市發言以來，中國的言行舉止已顯得脫序。然而，日中關係面臨如此重大的事件，高市卻未握有歷代首相曾擁有的兩張「對中王牌」。

自民黨資深人士感嘆：「她剛就任首相就實現日中領袖會談，起步原本非常完美。但那句發言毀了一切。高市首相任內，日中關係恐怕不會好轉吧。」

欠缺對中溝通「兩大管道」

傳統上，「政黨外交」在日中關係一直扮演著重要角色。中國是由共產黨支配的國家，因此「政黨外交」有很大的發揮空間。

回顧歷史，在1972年日中建交的過程中，公明黨扮演關鍵角色。公明黨歷代幹部被認為與中國共產黨擁有深厚的人脈管道。自民黨內長期擔任跨黨派「日中友好議員聯盟」會長的前幹事長二階俊博，與共產黨也有深厚的管道。但在高市選上自民黨總裁後，公明黨便宣布退出執政聯盟，自民黨內的二階俊博也早已退出政壇。

安倍友台也懂與中務實外交

報導提到，就連第一位說出「台灣有事就是日本有事」的自民黨前首相安倍晉三，在2006年第一次政權成立後，第一個訪問的國家就是中國。在那裡，他首次提出「戰略互惠關係」這個詞。

安倍當上首相後，表面上克制對台灣友善；對中國則委託公明黨代表山口那津男或自民黨幹事長二階俊博遞交首相親筆信，充分利用國會議員的外交管道。

一位曾擔任安倍側近的議員證實：「我認為安倍並不喜歡中國。我有次送禮物給他，他發現剛好是『中國製造』時，露出一臉嫌惡表情。若要說喜歡還是討厭，他是討厭的，但日中關係就是彼此無法搬家的鄰居。只能認清現實、妥善相處。這種現實主義深植安倍內心。」

習高會「輕率舉動」 讓習顏面盡失

相較之下，自民黨內熟知外務省事務的人士表示，中日目前關係緊張原因不只在於「台灣有事」的國會答辯。據說導火線要追溯到在韓國舉行的日中領袖會談。高市沿用安倍以來的「戰略互惠關係」一詞，並稱中國為「重要鄰國」，才讓這次領袖會談得以緊急促成。但當時高市與周邊幕僚接卻連做出輕率舉動。

第一次是幕僚在非正式場合，從旁拍下高市與習近平笑著交談的畫面，並上傳到社群媒體。第二次是高市在與習近平的首次會談中，強烈點出香港與維吾爾的人權問題。雖然外務省解釋歷代首相也曾觸及此議題，但內容似乎有所不同。

相較於歷代首相通常照外務省事前準備的稿子念，總愛用自己的話表達、甚至會拿紅筆修改官僚答辯書的高市，這次也相當堅持。據說在提到蒙古時，她不說「內蒙古」，而是說「南蒙古」。

高市或許認為自己只是貫徹個人風格，但習近平想必覺得顏面盡失。此外，高市隔天便在社群媒體上發文，透露與台灣政要會面的消息。外務省高層不禁感嘆：「歷代首相在APEC確實都會與台灣代表會面，但在社群媒體上發文實在是做過頭。」

黨內評高市手腕不及安倍 恐難建長期政權

如此一來，習近平對高市的不滿與不信任日益加深，最後的導火線便是「台灣有事」發言。重點在於，比起發言內容本身，時機點實在糟糕透頂，因為高市身邊並沒有黨內大老或公明黨那樣能居中協調的角色。

自民黨資深人士認為，由此看來，高市的政治手腕與格局仍比不上前首相安倍。

「安倍的平衡感非常出色。他在人事布局上，雖然以『右打者（保守派）』為中心，但也致力於安排『左打者（自由派）』以及擅長細膩戰術的打者在陣容中。反觀高市打線，排的盡是同類型的右打者，缺乏彈性。雖然現在有高支持率撐腰，民意也站在高市這邊，但若只是一味地向右傾斜，恐怕無法像安倍那樣建立長期政權。」