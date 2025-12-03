我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

油輪連遭襲擊 普亭放話報復 油價跌勢持續 交易員觀望美版和平計畫

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭（右三）、外交顧問鄂夏科夫（右四）在莫斯科克里姆林宮與美方特使威特科夫（左二）及庫許納（左三）會談。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（右三）、外交顧問鄂夏科夫（右四）在莫斯科克里姆林宮與美方特使威特科夫（左二）及庫許納（左三）會談。（美聯社）

彭博資訊引述俄媒報導，俄羅斯總統普亭警告，如果近期針對莫斯科油輪船隊的襲擊潮不停止，俄羅斯可能考慮打擊支持烏克蘭的國家所屬船隻。

普亭受訪時表示，「烏克蘭武裝部隊現在的作法就是海盜行徑」。他的評論由國營電視台Rossiya 24頻道播出。

過去一周，與俄羅斯有關的油輪遇襲事件驟增，此類攻擊先前僅零星發生。至少有一家船舶公司表示，由於旗下貨輪遇襲，將停止派船赴俄。如果企業對前往俄羅斯產生顧慮，可能推高俄國商品運往全球市場的成本。

正當美國重新推動和談，俄烏戰爭已延伸成愈發激烈的能源戰，雙方都希望在前線僵持數月後取得實質優勢。

烏克蘭對俄羅斯煉油廠發動創紀錄攻擊，並重創處理哈薩克石油的關鍵港口終端設施；俄羅斯則猛烈轟炸烏克蘭能源基礎設施，試圖在寒冬來臨前打擊對方士氣。

普亭表示，俄方最先可能採取的反制措施，將是對烏克蘭港口的「港口設施與停泊船隻」擴大打擊範圍。「其次，如果情況持續，我們將考慮，不是說一定會這麼做，但對那些協助烏克蘭實施海盜行為的國家所屬船舶，會評估採取報復措施的可能性。」

過去一年，俄羅斯商船，多數為油輪，遭遇至少九次襲擊。大部分襲擊事件均無人宣稱負責，不過一名知情人士稱，上周的兩起攻擊是烏克蘭所為。過去一周襲擊事件顯著增加，共發生四起此類事件。

布蘭特原油期貨原本下跌1.6%，但後來在倫敦交易轉為持平，收在每桶62美元。西德州中級原油報價低於每桶59美元。交易員密切關注美國結束烏克蘭戰爭的努力能否取得成效。

克里姆林宮表示，普亭已與美方特使威特科夫、以美方代表身分出席的川普女婿庫許納進行了「富有成果」的會談，但雙方仍未就終結俄烏戰爭的方案達成協議。這場會面是在美烏官員在佛羅里達談判之後的延續。

克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫在莫斯科對媒體說，這場持續近五小時的談判「具建設性且訊息豐富」，但在關鍵的領土控制議題上「尚未達成妥協」。他表示，「部分美方提案看似大致可以接受，但仍需進一步商討。部分措辭則無法接受，因此後續談判將繼續」，至於普亭是否與美國總統川普會面，「取決於談判進展」。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

韓戒嚴風波1年 李在明：比照納粹戰犯 活著就追究刑責

下一則

日經：高市「台灣有事」答辯爭議衝擊日本觀光 Tripla中客訂房減57％

延伸閱讀

烏戰特使通話曝光 北京不樂見協議

烏戰特使通話曝光 北京不樂見協議
美俄談判烏克蘭和平計畫未達協議 普亭嗆「若歐洲挑戰就開戰」

美俄談判烏克蘭和平計畫未達協議 普亭嗆「若歐洲挑戰就開戰」
美特使會普亭談俄烏終戰 川普女婿庫許納同行

美特使會普亭談俄烏終戰 川普女婿庫許納同行
為普亭會見美特使造勢？俄軍高調宣布攻占烏東重鎮波克羅夫斯克

為普亭會見美特使造勢？俄軍高調宣布攻占烏東重鎮波克羅夫斯克

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效