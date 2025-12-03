油輪連遭襲擊 普亭放話報復 油價跌勢持續 交易員觀望美版和平計畫

俄羅斯總統普亭（右三）、外交顧問鄂夏科夫（右四）在莫斯科克里姆林宮與美方特使威特科夫（左二）及庫許納（左三）會談。（美聯社）

彭博資訊引述俄媒報導，俄羅斯 總統普亭 警告，如果近期針對莫斯科油輪船隊的襲擊潮不停止，俄羅斯可能考慮打擊支持烏克蘭 的國家所屬船隻。

普亭受訪時表示，「烏克蘭武裝部隊現在的作法就是海盜行徑」。他的評論由國營電視台Rossiya 24頻道播出。

過去一周，與俄羅斯有關的油輪遇襲事件驟增，此類攻擊先前僅零星發生。至少有一家船舶公司表示，由於旗下貨輪遇襲，將停止派船赴俄。如果企業對前往俄羅斯產生顧慮，可能推高俄國商品運往全球市場的成本。

正當美國重新推動和談，俄烏戰爭已延伸成愈發激烈的能源戰，雙方都希望在前線僵持數月後取得實質優勢。

烏克蘭對俄羅斯煉油廠發動創紀錄攻擊，並重創處理哈薩克石油的關鍵港口終端設施；俄羅斯則猛烈轟炸烏克蘭能源基礎設施，試圖在寒冬來臨前打擊對方士氣。

普亭表示，俄方最先可能採取的反制措施，將是對烏克蘭港口的「港口設施與停泊船隻」擴大打擊範圍。「其次，如果情況持續，我們將考慮，不是說一定會這麼做，但對那些協助烏克蘭實施海盜行為的國家所屬船舶，會評估採取報復措施的可能性。」

過去一年，俄羅斯商船，多數為油輪，遭遇至少九次襲擊。大部分襲擊事件均無人宣稱負責，不過一名知情人士稱，上周的兩起攻擊是烏克蘭所為。過去一周襲擊事件顯著增加，共發生四起此類事件。

布蘭特原油期貨原本下跌1.6%，但後來在倫敦交易轉為持平，收在每桶62美元。西德州中級原油報價低於每桶59美元。交易員密切關注美國結束烏克蘭戰爭的努力能否取得成效。

克里姆林宮表示，普亭已與美方特使威特科夫、以美方代表身分出席的川普女婿庫許納進行了「富有成果」的會談，但雙方仍未就終結俄烏戰爭的方案達成協議。這場會面是在美烏官員在佛羅里達談判之後的延續。

克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫在莫斯科對媒體說，這場持續近五小時的談判「具建設性且訊息豐富」，但在關鍵的領土控制議題上「尚未達成妥協」。他表示，「部分美方提案看似大致可以接受，但仍需進一步商討。部分措辭則無法接受，因此後續談判將繼續」，至於普亭是否與美國總統川普會面，「取決於談判進展」。