川普公開介選有用 宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變

宏都拉斯1日開票結果呈現難分勝負的局面，川普支持的保守派國家黨候選人阿斯夫拉（圖）與其他候選人差距甚微。（美聯社）

中美洲國家宏都拉斯投票 開始前約 36 小時，美國總統川普 發出警告，稱若他支持的候選人未能勝選，就不會再浪費錢去援助宏都拉斯，1日開票結果呈現難分勝負的局面，川普支持的保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），與第四度角逐總統的前電視主持人、中右派反對黨自由黨納斯拉亞（Salvador Nasralla）之間，目前僅差500多票。

金融時報報導，約57%的選票已完成計票。到1日下午為止，阿斯夫拉以39.91%的得票率領先納斯拉亞的39.89%。根據國家選舉委員會（CNE）的最新官方資料，雙方差距已縮小至僅515票。執政左派自由重建黨的蒙卡達（Rixi Moncada）則以19%的得票率大幅落後。

紐約時報分析指出，川普在公開支持阿斯夫拉的同一則貼文中宣布，他將赦免宏都拉斯惡名昭彰的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）。葉南德茲與阿斯夫拉同屬國家黨，去年因與販毒集團合作、協助大量古柯鹼流入美國而遭定罪。宏都拉斯民眾1日早晨醒來便看到，川普似乎已經對選情產生影響。

美國國務院 西半球事務局前首席副助理國務卿、在宏都拉斯出生的蘇尼加（Ricardo Zúñiga）指出：「這場選舉還沒有結束，但我認為川普的支持明顯讓尚未決定的選民傾向阿斯夫拉。」

宏都拉斯的政治專家表示，選民普遍對執政黨感到失望，渴望替代選項，但在阿斯夫拉與納斯拉亞之間意見分裂。川普其後公開支持阿斯夫拉、批評納斯拉亞為「準共產主義者」，並揚言若阿斯夫拉落敗將撤回美國援助，相關言論在投票日前幾天廣為流傳。蘇尼加指出：「宏都拉斯社會不想與美國發生衝突，我認為這是個因素。」

選前民調各有不同，但部分選前數日進行的調查顯示大批選民仍未決定，而納斯拉亞一度領先阿斯夫拉。專家表示，川普的介入可能有助縮小了這個差距。反貪團體「國際透明組織」宏都拉斯分部負責人赫南德茲（Carlos Hernández）指出：「情勢原本很清楚，納斯拉亞領先，但最後4天情況改變了，你知道原因。」

宏都拉斯分析師梅希亞（Joaquín Mejía）則表示，川普的背書讓阿斯夫拉「起死回生」。