日民調：高市早苗內閣支持率75% 連2月逾7成

日本最新民調顯示，日本新首相高市早苗仍享有最高75%支持率，連續兩個月突破7成，未受外界壓力影響。(美聯社)

日本 經濟新聞社與東京電視台於28至30日進行的最新民調 顯示，高市早苗 內閣的支持率為75%，與10月前次調查的74%幾乎持平，不支持僅有18%。高市內閣自10月組成以來，連續2個月支持率維持在7成以上。

中央社報導，根據民調，支持的前兩名理由分別為「人品值得信賴」(37%)以及「具備領導力」(34%)。不支持的前兩名理由是「內閣以自民黨為中心」(35%)以及「人品不值得信賴」(30%)。

日本首相高市早苗日前指出，若「台灣有事」(發生緊急狀況)伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，「挺台」發言受外界關注，引發中國不滿。根據最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率居高不下，高達75%，連續兩個月衝破七成。

早前紐約時報分析，日本和中國近來因首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的發言而爆發外交爭端，高市早苗在日本國內的支持度反而增加，尤其是年輕選民；她的保守立場及在國防上立場強硬受到肯定。

此外，日本政府於28日通過2025年度追加預算，作為對抗高物價、促進成長投資等經濟對策財源。民調顯示，認為經濟對策能夠有效抑制物價上漲的有35%，認為無效的則有40%。

至於「希望高市內閣優先處理的政策議題」，可複選回答。最多人回答「物價對策」(55%)，接著依序是「經濟成長」(32%)、「外交與安全保障」(31%)、「年金」(26%)，以及「雇用與薪資」(26%)。

政黨支持率方面，自民黨41%，較前月民調上升5個百分點，在10、11月連續2個月都有明顯增幅。聯合執政的日本維新會支持率5%，較前月下降4個百分點。

在野黨方面，參政黨7%支持率最高(前月6%)，其次為立憲民主黨6%(前月7%)、國民民主黨6%(同前月)。參政黨自9月以來，再次成為支持率第2高的政黨。無黨派支持層為22%，與10月民調相同。

調查由日經研究公司於28至30日隨機撥打電話，針對18歲以上男女進行手機與市話電訪，取得1006份有效回答，回答率41.4%。