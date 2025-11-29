我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊出沒暴增 日保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

中日緊張之際 日國腳拿「最後日本兵」照片合影 母隊致歉

編譯梁采蘩／即時報導
日本足球國家隊成員三笘薰。（新華社資料照片）
日本足球國家隊成員三笘薰。（新華社資料照片）

中日近期外交關係緊張，日本足球國家隊邊鋒三笘薰近日也觸碰到中國的敏感神經而引發爭議。他所效力的英超布萊頓隊事後已發文，向中國球迷道歉。

英國太陽報報導，布萊頓青訓學院27日在官方X帳號上傳一張三笘薫與小球員的合照，當中意外出現日本皇軍成員的照片，引發中國網路強烈反彈。

報導指出：「照片可見兩人拿著印有日本帝國陸軍成員的卡片，疑似是1942年至1972年服役的陸軍中尉小野田寬郎。」

網易號「笑男聊體壇」指出，布萊頓當時讓青訓小球員搜集一戰人物故事做成足球卡片，「結果有位疑似日裔小球員竟然選日本二戰『最後鬼子兵』小野田寬郎，並找日本國腳三笘薰合影，兩人都拿著小野田的卡片……」

小野田寬郎最著名事蹟，是日本投降後他無視命令拒降，躲在菲律賓叢林裡打了28年遊擊，這期間共造成130名菲律賓人死傷，1974年才投降。

太陽報報導，布萊頓隊貼文被微博一個擁有1000萬追蹤者的帳號轉載，並且迅速擴散，引發「大型公關危機」。

布萊頓青訓學院29日在X發文表示：「就先前關於本隊參加『英超耶誕停戰紀念盃』（為紀念一戰耶誕節短暫休戰舉辦的活動）貼文冒犯中國一事，俱樂部在此深表歉意。我們十分重視中國球迷，絕無冒犯之意。」

三笘目前因傷缺陣，目前未有表態。「笑男聊體壇」指控他是「始作俑者卻置身事外」，暗示拿小野田照片是三笘的主意卻遲不道歉，「當然是劣跡球員」。

日本 英超 日裔

上一則

熊出沒暴增 日保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失

延伸閱讀

熊出沒暴增 日保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失

熊出沒暴增 日保險業首創「熊保險」補償觀光業者損失
粗暴操作…斷電、拆舞台 濱崎步等日本藝人在中被迫退場

粗暴操作…斷電、拆舞台 濱崎步等日本藝人在中被迫退場
中警告日「敢越雷池必付代價」環時：東海不是很寬

中警告日「敢越雷池必付代價」環時：東海不是很寬
外交爭端升溫 中日青年交流項目 北京全喊停

外交爭端升溫 中日青年交流項目 北京全喊停

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗