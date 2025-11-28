禁遊令效應擴大 12月份中國飛日本停班航班2天內暴增2倍以上

我的頻道

記者雷光涵／即時報導
中國政府祭出「限遊令」後，往返日本與中國的航班停飛情況持續擴大。圖為在北京首都機場查看航班的旅客。(歐新社)
中國政府對祭出對日本的「限遊令」後，往返日本與中國的航班停飛情況持續擴大，日本經濟新聞統計至27日為止，12月已有904班、占總數16%的架次確定停飛，短短兩天內增加了兩倍以上，以關西機場航班最多。

目前中日間不含港澳，共有172條定期航線，連結日本20座機場與中國36座機場。日經向英國航空數據公司Cirium取得資料，檢視12月的最新航班計畫。自北京當局11月14日發布克制赴日的警訊以來，截至27日清晨，中國國籍航空已對72條航線、停飛904班，相當於15.6萬個座位。本月25日的時候，仍僅有268班、約占5%宣布停飛，可見減班規模迅速擴大。

以飛抵日本的機場分析，關西機場受最大衝擊，共減班626班，包括從南京的80班、上海71班、北京58班等。其次為成田與中部國際機場各68班、新千歲61班、沖繩那霸26班，共13座日本機場受影響。羽田機場則幾乎未受波及，在原定989班到達航班中僅停飛7班。

限遊令也反映在機票價格上。東京旅行業者Airplus指出，中國航空公司執飛的12月關空到上海航線來回機票，最便宜價格，已從去年的2萬日圓左右跌至今年約8500日圓。

