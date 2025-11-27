中國稱日本「治安惡化」籲勿赴日 日方公布數據反駁

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。（路透）

中國駐日大使館 再次提醒中國公民近期避免赴日，聲稱日本 治安惡化、對中國公民的歧視與暴力案例增加。不過，根據日本當局近期公開的數據顯示，日本治安並未惡化，「中國暗示在日本旅遊的安全風險上升，這樣的說法並不準確」。

中國大使館發文稱，「近年來，日本治安環境持續惡化。據日本警察廳統計，2021年至2024年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增加至73.8萬件。拐賣、放火、殺人、搶劫、強姦、猥褻等重罪由8821件增長至1萬4614件，增長約65.7％」。

文中稱，「今年7月以來，駐日使領館接到的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月尤為突出。近日，多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷」。

「有關事件發生後，駐日本大使館和各總領館第一時間表達慰問並提供協助，向日方提出交涉，要求盡快破案，嚴懲兇手，切實保護中國公民合法權益。目前多起案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。」

發文最後表示，「中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護」。

中國以「治安惡化」為由呼籲中國公民不要前往日本後，日本當局多次反駁，表示「日本治安絕對沒有惡化」。

日本當局也罕見公開針對單一國家公民的犯罪件數，稱「中國暗示在日本旅遊的安全風險上升，這樣的說法並不準確」。

根據日本公布數據，在日本涉及中國籍被害人的重大刑事案件，2023年的殺人案有15起，2024年同樣為15起，今年1至10月有7起。2023年的搶劫案有31起，2024年為27起，今年1至10月有21起。2023年的縱火案有2起、2024年為3起，今年1至10月為0起。

另外，根據日本2024年版犯罪白皮書，分析2023年來日外國人犯下的竊盜、搶劫、傷害等案件。其中，犯下竊盜案的外國人以越南 籍最多，有3130起、836人涉案；中國人居次，犯案1039起、涉案571人。傷害暴行類案件以中國籍最多，犯案294起、涉案329人。其次為越南籍，犯案166起、181人涉案。