快訊

白宮旁埋伏槍擊2國民兵 川普批拜登政府放行阿富汗籍嫌犯入境

香港宏福苑大火駭人 1圖看懂火場逃生「勿搭電梯別躲浴室」

中國稱日本「治安惡化」籲勿赴日 日方公布數據反駁

中央社／東京27日電
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。（路透）
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。（路透）

中國駐日大使館再次提醒中國公民近期避免赴日，聲稱日本治安惡化、對中國公民的歧視與暴力案例增加。不過，根據日本當局近期公開的數據顯示，日本治安並未惡化，「中國暗示在日本旅遊的安全風險上升，這樣的說法並不準確」。

中國大使館發文稱，「近年來，日本治安環境持續惡化。據日本警察廳統計，2021年至2024年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增加至73.8萬件。拐賣、放火、殺人、搶劫、強姦、猥褻等重罪由8821件增長至1萬4614件，增長約65.7％」。

文中稱，「今年7月以來，駐日使領館接到的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月尤為突出。近日，多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷」。

「有關事件發生後，駐日本大使館和各總領館第一時間表達慰問並提供協助，向日方提出交涉，要求盡快破案，嚴懲兇手，切實保護中國公民合法權益。目前多起案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。」

發文最後表示，「中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護」。

中國以「治安惡化」為由呼籲中國公民不要前往日本後，日本當局多次反駁，表示「日本治安絕對沒有惡化」。

日本當局也罕見公開針對單一國家公民的犯罪件數，稱「中國暗示在日本旅遊的安全風險上升，這樣的說法並不準確」。

根據日本公布數據，在日本涉及中國籍被害人的重大刑事案件，2023年的殺人案有15起，2024年同樣為15起，今年1至10月有7起。2023年的搶劫案有31起，2024年為27起，今年1至10月有21起。2023年的縱火案有2起、2024年為3起，今年1至10月為0起。

另外，根據日本2024年版犯罪白皮書，分析2023年來日外國人犯下的竊盜、搶劫、傷害等案件。其中，犯下竊盜案的外國人以越南籍最多，有3130起、836人涉案；中國人居次，犯案1039起、涉案571人。傷害暴行類案件以中國籍最多，犯案294起、涉案329人。其次為越南籍，犯案166起、181人涉案。

日本 大使館 越南

日官員證實 川高熱線中確認要攜手平息中日緊張事態

外國人在日本看完醫生就跑 欠費64美元拒再入境

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

不滿高市早苗發言 中國駐日使館再提醒公民注意人身安全

圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

