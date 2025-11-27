川普籲高市 對台言論要低調些

川普總統與中國國家主席習近平通電話後，當天又與日本首相高市早苗通話，建議她不要在台灣主權議題上挑釁北京。(歐新社)

華爾街日報26日獨家報導，中國國家主席習近平 的不滿，川普 總統願意傾聽；就在川習兩人通電話之後，川普便要日本 首相高市早苗(Sanae Takaichi)關於台灣的發言低調一些。日本是美國長期盟友，卻因為台灣議題得罪中國，日本官員說，川普傳達的訊息讓日方感到擔心。

報導指出，日本官員表示，從川普對高市早苗的談話可以看出，川普不希望台灣議題造成的摩擦，影響到上個月剛與習近平達成的關係和緩。上個月的川習會中，中方承諾會向在貿易戰底下受到重創的美國農民擴大採購農產品。

高市早苗11月7日在國會答辯時說，台海爆發衝突可能構成日本得以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，意味日本可能出兵協防台灣。相隔幾天之後，習近平與川普通電話的一個鐘頭中，知情人士說，習近平有一半時間強調台灣屬於中國的歷史主張，也提到華府與北京應該聯手為世界秩序肩負責任。

就在跟習近平通話的同一天，川普與高市早苗打電話，建議她不要在台灣主權問題上激怒北京。聽取簡報的日本官員與美國官員都說，川普提出的建議非常含蓄，沒有施壓要她收回發言。

這起事件凸顯美中關係的新現實：貿易休兵與台灣議題相互糾纏已分不開，因為川普與習近平明年將見面數次。美國官方政策承認北京對台灣的主權主張但是不予背書，華府一直提供防禦武器給台灣，確保台灣命運不會由中國武力決定。

川普曾稱讚高市早苗的軍事強硬立場，但她觸怒習近平卻發生在對川普不利的時機，因為川普正在努力修復與習近平的關係。

川普通電話的順序是先中國再日本，反映了川普可能願意為了增進美國與北京之間的貿易關係，阻止盟友在地緣政治核心議題上採取爭議立場。前歐巴馬政府亞洲專家古德曼(Matthew Goodman)說，川普通話順序可能在日本引起側目。