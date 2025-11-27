川普籲高市 對台言論要低調些

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普總統與中國國家主席習近平通電話後，當天又與日本首相高市早苗通話，建議她不要在台灣主權議題上挑釁北京。(歐新社)
川普總統與中國國家主席習近平通電話後，當天又與日本首相高市早苗通話，建議她不要在台灣主權議題上挑釁北京。(歐新社)

華爾街日報26日獨家報導，中國國家主席習近平的不滿，川普總統願意傾聽；就在川習兩人通電話之後，川普便要日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)關於台灣的發言低調一些。日本是美國長期盟友，卻因為台灣議題得罪中國，日本官員說，川普傳達的訊息讓日方感到擔心。

報導指出，日本官員表示，從川普對高市早苗的談話可以看出，川普不希望台灣議題造成的摩擦，影響到上個月剛與習近平達成的關係和緩。上個月的川習會中，中方承諾會向在貿易戰底下受到重創的美國農民擴大採購農產品。

高市早苗11月7日在國會答辯時說，台海爆發衝突可能構成日本得以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，意味日本可能出兵協防台灣。相隔幾天之後，習近平與川普通電話的一個鐘頭中，知情人士說，習近平有一半時間強調台灣屬於中國的歷史主張，也提到華府與北京應該聯手為世界秩序肩負責任。

就在跟習近平通話的同一天，川普與高市早苗打電話，建議她不要在台灣主權問題上激怒北京。聽取簡報的日本官員與美國官員都說，川普提出的建議非常含蓄，沒有施壓要她收回發言。

這起事件凸顯美中關係的新現實：貿易休兵與台灣議題相互糾纏已分不開，因為川普與習近平明年將見面數次。美國官方政策承認北京對台灣的主權主張但是不予背書，華府一直提供防禦武器給台灣，確保台灣命運不會由中國武力決定。

川普曾稱讚高市早苗的軍事強硬立場，但她觸怒習近平卻發生在對川普不利的時機，因為川普正在努力修復與習近平的關係。

川普通電話的順序是先中國再日本，反映了川普可能願意為了增進美國與北京之間的貿易關係，阻止盟友在地緣政治核心議題上採取爭議立場。前歐巴馬政府亞洲專家古德曼(Matthew Goodman)說，川普通話順序可能在日本引起側目。

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會

川普怒斥紐時報導 堅稱自己精力充沛

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

