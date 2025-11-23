我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

日相高市早苗支持率飆到72% 讀賣揭高人氣主因

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗22日出席在南非舉行的G20領袖峰會。(路透)
日本首相高市早苗22日出席在南非舉行的G20領袖峰會。(路透)

日本讀賣新聞24日公布21日至23日進行的全國民調，高市早苗內閣支持度達72%，與10月下旬即時民調的71%幾乎持平，不支持度為17%。高市在就任第2個月仍維持高支持度，與小泉純一郎內閣、第二次安倍內閣等昔日高人氣內閣相當。

根據這項民調，高市主張的財政政策獲得74%受訪者支持，僅17%不認同；至於每名孩童2萬日圓補助、冬季電費與瓦斯費補貼等最新經濟對策，也有63%表示支持，30%持反對意見。

至於可用於採買米食等商品的米券，49%贊成、42%反對，意見呈現拉鋸。整體而言，經濟政策的正面評價是支撐內閣高支持度的主要因素。

在外交方面，56%受訪者肯定高市內閣對中國的立場，29%不認同。高市10月與美國總統川普的會談也獲得77%「正面評價」，遠高於16%「不予肯定」。

對於高市內閣推動的外國人政策，62%表示期待，25%不期待。

相較之下，物價高漲的因應措施仍受批評，僅33%認為表現得宜，52%覺得不充分。

關於農業政策方向，針對內閣打算從石破內閣時期的擴大米產量路線轉向，44%贊成、37%反對，社會意見同樣分歧。

在政黨支持度部分，自民黨為32%，參政黨5%，立憲民主黨5%，國民民主黨4%，日本維新會4%，公明黨4%。無黨籍受訪者達40%。

民調 民主黨 日本

上一則

G20被封「問候魔」高市早苗返日迎政治硬仗

下一則

英國79歲爵士徵婚 妻子要小他20歲、不能是天蠍座

延伸閱讀

G20被封「問候魔」高市早苗返日迎政治硬仗

G20被封「問候魔」高市早苗返日迎政治硬仗
日媒：北京挑起竹島爭議拉韓批日 南韓反應冷淡

日媒：北京挑起竹島爭議拉韓批日 南韓反應冷淡
高市「台灣有事」說 日民調半數「不認為有問題」

高市「台灣有事」說 日民調半數「不認為有問題」
關係緊張仍得交流 日駐中使館辦文化活動盼加深對日了解

關係緊張仍得交流 日駐中使館辦文化活動盼加深對日了解

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台