我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

G20被封「問候魔」高市早苗返日迎政治硬仗

編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗。（美聯社）
日本首相高市早苗。（美聯社）

日本新聞網（NTV NNN）報導，日本首相高市早苗結束20國集團（G20）峰會，預計24日晚間返抵東京。這趟僅停留36小時、往返移動超過40小時的子彈般旋風外交中，高市積極穿梭會場間與各國領袖寒暄，被外交官形容是國際場合的「問候魔」。返國後，她將隨即面對首次黨首討論與補充預算案等國政攻防，真正的考驗才正要開始。

高市此行在公布新的物價對策後立即啟程，經新加坡轉機前往南非，並在22日抵達後參加為期兩天的會議活動。為避免過度操勞，她在部分外交場合讓代理官員出席，並於傍晚提前返回飯店休息。高市先前在東協（ASEAN）峰會也採取過類似的短時間往返的安排。

儘管行程緊湊，高市仍把握與各國領袖互動的機會。她在峰會首日便與18位國家及國際組織代表交談，其中包含與義大利總理梅洛尼首次面對面寒暄，兩人以擁抱致意。

有一名外交官透露，他私下形容高市是國際場合的「問候魔」，因為她在上一次國際會議甚至準備了一份「打招呼清單」，逐一向預定的各國領袖致意。

首相周邊人士則解釋，高市就任僅一個月，在國際舞台仍屬新人，因此優先展開問候行程，讓各國領袖先記住她。

然而，返國後的日程同樣緊繃。高市將於26日面對首次黨首討論，接著必須在少數執政的形勢下推動含物價對策的補充預算案。同時，與日本維新會之間協議好的減少國會席次，也需在年底前敲定，被視為上任後的第一個重大政治關卡。

首相周邊人士指出，高市在長途移動期間會利用時間梳理接下來一個月的政治布局，強調真正的考驗在返國之後。

日本 義大利 高市早苗

上一則

澤倫斯基再演逆襲：借力川普和平方案反殺 靠這三招

下一則

日相高市早苗支持率飆到72% 讀賣揭高人氣主因

延伸閱讀

高市「台灣有事」說 日民調半數「不認為有問題」

高市「台灣有事」說 日民調半數「不認為有問題」
關係緊張仍得交流 日駐中使館辦文化活動盼加深對日了解

關係緊張仍得交流 日駐中使館辦文化活動盼加深對日了解
中日關係惡化才剛開始？前國安會副秘書長：高市在任就可能持續僵持

中日關係惡化才剛開始？前國安會副秘書長：高市在任就可能持續僵持
中日關係對立升溫 北京高級日料業者嘆比疫情衝擊大

中日關係對立升溫 北京高級日料業者嘆比疫情衝擊大

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台