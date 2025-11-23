G20被封「問候魔」高市早苗返日迎政治硬仗

日本首相高市早苗。（美聯社）

日本 新聞網（NTV NNN）報導，日本首相高市早苗 結束20國集團（G20）峰會，預計24日晚間返抵東京。這趟僅停留36小時、往返移動超過40小時的子彈般旋風外交中，高市積極穿梭會場間與各國領袖寒暄，被外交官形容是國際場合的「問候魔」。返國後，她將隨即面對首次黨首討論與補充預算案等國政攻防，真正的考驗才正要開始。

高市此行在公布新的物價對策後立即啟程，經新加坡轉機前往南非，並在22日抵達後參加為期兩天的會議活動。為避免過度操勞，她在部分外交場合讓代理官員出席，並於傍晚提前返回飯店休息。高市先前在東協（ASEAN）峰會也採取過類似的短時間往返的安排。

儘管行程緊湊，高市仍把握與各國領袖互動的機會。她在峰會首日便與18位國家及國際組織代表交談，其中包含與義大利 總理梅洛尼首次面對面寒暄，兩人以擁抱致意。

有一名外交官透露，他私下形容高市是國際場合的「問候魔」，因為她在上一次國際會議甚至準備了一份「打招呼清單」，逐一向預定的各國領袖致意。

首相周邊人士則解釋，高市就任僅一個月，在國際舞台仍屬新人，因此優先展開問候行程，讓各國領袖先記住她。

然而，返國後的日程同樣緊繃。高市將於26日面對首次黨首討論，接著必須在少數執政的形勢下推動含物價對策的補充預算案。同時，與日本維新會之間協議好的減少國會席次，也需在年底前敲定，被視為上任後的第一個重大政治關卡。

首相周邊人士指出，高市在長途移動期間會利用時間梳理接下來一個月的政治布局，強調真正的考驗在返國之後。