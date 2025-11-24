中國引聯合國憲章「舊敵國條款」暗示可直接動武 日本：早就廢止

我的頻道

編譯茅毅、記者張文馨／綜合報導
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會(APEC)領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平(右)與日相高市早苗握手。(路透)
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會(APEC)領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平(右)與日相高市早苗握手。(路透)

日本外務省23日針對中國駐日大使館援引「聯合國憲章」中的所謂「舊敵國條款」，聲稱對日本等第二次世界大戰的戰敗國有權採取軍事行動一事，在社群媒體臉書公開反駁，稱「舊敵國條款早已形同廢止」。

日中緊張升高，中國駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特雷斯，警告稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，北京將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權。中國駐日大使館21日也在社群媒體X發文，稱若戰敗國再次採取「通往侵略政策的行動」，包括中國在內的聯合國創始會員國，即使未經聯合國安理會許可，也「有權直接採取軍事行動」。這些都在暗示，根據聯合國憲章中的「敵國條款」，中國有權直接對日動武

日本外務省23日透過社媒發文回應指，對該憲章中的敵國條款，1995年聯合國大會第50/52決議提到，相關規定已「過時」，且聯大當年表決時獲壓倒性通過。

外務省在臉書發文中表示，這項條款早在1995年就被聯合國大會決議通過要求「盡速刪除」，認為這項條款不合時宜，強調「把早已形同廢止的規定，說成彷彿仍具效力，與聯合國的立場不相符」。

外務省並提到，中國自己當年也對刪除「舊敵國條款」的決議投下了「同意」票。

不過，外務省發文沒講的是，該決議僅具建議性質，並無拘束力，因此該憲章至今仍保留相關條款。

台外交部稍早已透過聲明譴責傅聰惡意扭曲史實，違反聯合國憲章在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。 

此外，民進黨指出，國際自由聯盟(Liberal International)22日於荷蘭海牙第209屆執委會議中無異議通過兩項挺台決議，強烈譴責中國對台灣人民的跨境鎮壓，並明確支持台灣民主韌性、國際參與，民進黨表示高度歡迎與感謝。

