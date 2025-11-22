我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

COP30「脫離化石燃料」被刪 29國抗議

特派記者林奐成、洪欣慈／貝倫報導
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。(特派記者潘俊宏／攝影)
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。(特派記者潘俊宏／攝影)

聯合國第30屆氣候峰會(COP30)於21日進入最後一天，各國最高談判代表自昨天早上11時起展開冗長會議，但是針對「脫離化石燃料路線圖」等敏感議題，已開發國家如歐盟與產油國之間，始終無法克服巨大分歧。截至巴西當地時間10時，各國仍無法達成共識、最終協定難產，確定延後閉幕展開「延長賽」。

根據最新草案，內文完全刪去化石燃料相關字眼，引發支持路線圖的國家高度不滿，包括下屆主席國澳洲、英國等至少29個國家聯名致函主席團，強調無法接受這樣的結果。

化石燃料議題為何難解？希臘談判代表、環境能源部自然與水資源署秘書長瓦雷利迪斯(Petros Varelidis)接受本報系訪問時說，歐盟有很大的減碳企圖心，但金磚五國(BRICS)沒有，阿拉伯國家也表達反對。他說，協商卡關，恐怕到周日才能產出協定。

聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判...
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。(特派記者潘俊宏／攝影)

雙方陣營分歧巨大，產油國家沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，揚言若協定提到「化石燃料」字眼，談判便會破局；而歐盟立場同樣強硬，表示由於雙方看法如此不同，本屆峰會可能「在沒有達成協定下閉幕」。

氣候峰會主席柯利亞(Andre Correa do Lago)呼籲190多國談判代表尋求共識，不要追求誰輸誰贏，「因為我們知道，如果我們不加強(氣候行動)，所有人都會淪為輸家」。

哥倫比亞環境部長托雷斯(Irene Vélez Torres)受訪說，「必須思考舉辦像COP這樣的大型峰會真的有意義嗎？」各國代表現在還堅持在這裡，是因為大家仍相信草案還有機會修改，希望主席團能努力爭取轉圜餘地。

一名歐盟談判團成員向本報系記者表示，希望「脫離化石燃料路線圖」可以寫入最終文本；據她過往經驗，談判到了最後一天「緊張會不斷升高」，之後締約方會合作解決問題。

「化石燃料滾蛋」、「付錢。付錢。為氣候資金付錢。」數十名抗議者在場外大呼口號，要求各國做出更積極行動對抗氣候變遷，也強烈要求化石燃料退場，以減少溫室氣體排放。

聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判...
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，由德國「Fridays For Future」所組織、來自世界各地的抗議者在場外抗議要求化石燃料退場。(特派記者潘俊宏／攝影)

參加抗議的美國24歲青年柏荷伊(Elani Borhegyi)說：「任何應對氣候變遷的計畫，若是缺乏關於逐步淘汰化石燃料或解決方案，那都只是鬼扯。」他認為，公民社會的參與是推動氣候行動的重要力量，必須從下而上，向國家領導人展現，「脫離化石燃料是一個主流的行動，也會造福所有人。」

歐盟 氣候變遷 氣候峰會

上一則

COP30／聯合國秘書長稱控制升溫1.5℃不容談判 喊話川普「我們在等你」

下一則

尹錫悅內亂罪翻車 關鍵證人認逮捕名單「看網路補的」

延伸閱讀

COP30直擊／歐盟與油國槓上、「脫離化石燃料」沒共識 談判進入延長賽

COP30直擊／歐盟與油國槓上、「脫離化石燃料」沒共識 談判進入延長賽
歐盟與南非簽礦產合作協議 降低對中國稀土依賴

歐盟與南非簽礦產合作協議 降低對中國稀土依賴
COP30直擊／氣候談判終戰 主席微笑比讚、談判代表表達擔憂

COP30直擊／氣候談判終戰 主席微笑比讚、談判代表表達擔憂
COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋」嗆聲談判代表

COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋」嗆聲談判代表

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增