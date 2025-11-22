COP30「脫離化石燃料」被刪 29國抗議

聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。(特派記者潘俊宏／攝影)

聯合國第30屆氣候峰會 (COP30)於21日進入最後一天，各國最高談判代表自昨天早上11時起展開冗長會議，但是針對「脫離化石燃料路線圖」等敏感議題，已開發國家如歐盟 與產油國之間，始終無法克服巨大分歧。截至巴西當地時間10時，各國仍無法達成共識、最終協定難產，確定延後閉幕展開「延長賽」。

根據最新草案，內文完全刪去化石燃料相關字眼，引發支持路線圖的國家高度不滿，包括下屆主席國澳洲、英國等至少29個國家聯名致函主席團，強調無法接受這樣的結果。

化石燃料議題為何難解？希臘談判代表、環境能源部自然與水資源署秘書長瓦雷利迪斯(Petros Varelidis)接受本報系訪問時說，歐盟有很大的減碳企圖心，但金磚五國(BRICS)沒有，阿拉伯國家也表達反對。他說，協商卡關，恐怕到周日才能產出協定。

聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。(特派記者潘俊宏／攝影)

雙方陣營分歧巨大，產油國家沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，揚言若協定提到「化石燃料」字眼，談判便會破局；而歐盟立場同樣強硬，表示由於雙方看法如此不同，本屆峰會可能「在沒有達成協定下閉幕」。

氣候峰會主席柯利亞(Andre Correa do Lago)呼籲190多國談判代表尋求共識，不要追求誰輸誰贏，「因為我們知道，如果我們不加強(氣候行動)，所有人都會淪為輸家」。

哥倫比亞環境部長托雷斯(Irene Vélez Torres)受訪說，「必須思考舉辦像COP這樣的大型峰會真的有意義嗎？」各國代表現在還堅持在這裡，是因為大家仍相信草案還有機會修改，希望主席團能努力爭取轉圜餘地。

一名歐盟談判團成員向本報系記者表示，希望「脫離化石燃料路線圖」可以寫入最終文本；據她過往經驗，談判到了最後一天「緊張會不斷升高」，之後締約方會合作解決問題。

「化石燃料滾蛋」、「付錢。付錢。為氣候資金付錢。」數十名抗議者在場外大呼口號，要求各國做出更積極行動對抗氣候變遷 ，也強烈要求化石燃料退場，以減少溫室氣體排放。

聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，由德國「Fridays For Future」所組織、來自世界各地的抗議者在場外抗議要求化石燃料退場。(特派記者潘俊宏／攝影)

參加抗議的美國24歲青年柏荷伊(Elani Borhegyi)說：「任何應對氣候變遷的計畫，若是缺乏關於逐步淘汰化石燃料或解決方案，那都只是鬼扯。」他認為，公民社會的參與是推動氣候行動的重要力量，必須從下而上，向國家領導人展現，「脫離化石燃料是一個主流的行動，也會造福所有人。」