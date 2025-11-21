COP30直擊／歐盟與油國槓上、「脫離化石燃料」沒共識 談判進入延長賽

我的頻道

特派記者林奐成、洪欣慈／貝倫即時報導
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。(特派記者潘俊宏／巴西攝影)
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。(特派記者潘俊宏／巴西攝影)

巴西時間21日，聯合國第30屆氣候峰會（COP30）進入最終日，各國最高談判代表自早上11時起展開冗長會議，但是針對「脫離化石燃料路線圖」等敏感議題，已開發國家如歐盟與產油國之間，始終無法克服巨大分歧。截至當地時間十時，各國仍無法達成共識、最終協定難產，確定延後閉幕展開「延長賽」。

化石燃料議題為何難解？希臘談判代表、環境能源部自然與水資源署秘書長瓦雷利迪斯（Petros Varelidis）接受本報訪問時說，歐盟有很大的減碳企圖心，但金磚五國（BRICS）沒有，阿拉伯國家也表達反對。他說，由於昨天會場發生火災，造成談判一度停擺，加上現在協商卡關，恐怕到周日才能產出協定。

雙方陣營分歧巨大，產油國家沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，揚言若協定提到「化石燃料」字眼，談判便會破局；而歐盟立場同樣強硬，表示由於雙方看法如此不同，本屆峰會可能「在沒有達成協定下閉幕」。

氣候峰會主席柯利亞（Andre Correa do Lago）呼籲190多國談判代表尋求共識，不要追求誰輸誰贏，「因為我們知道，如果我們不加強（氣候行動），所有人都會淪為輸家」。

一名歐盟談判團成員向本報記者表示，希望「脫離化石燃料路線圖」可以寫入最終文本；據她過往經驗，談判到了最後一天「緊張會不斷升高」，之後締約方會合作解決問題；若全體大會在今夜召開，便會一路延續到明天早上，才可能達成最終協定。

巴西環境部長席瓦（Marina Silva）下午表示，各國代表討論氣候融資及國家自訂貢獻（NDC）目標不足等議題，以及最重要的化石燃料，「路線圖就是與化石燃料的對抗，如何逐步淘汰或脫離它」，但與會者並未達成協定，要再開會討論。不過，對於談判結果，席瓦仍抱持信心，強調：「這些問題必須透過協商一致才能決定，達成強而有力的協議是可能的。」

