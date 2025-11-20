將高市言論扭曲成軍國主義 學者點破北京用意、獻策「4招」反擊

日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。（美聯社）

日本 與中國因日相高市早苗涉台言論持續僵持，日媒President Online 20日發表東京國際基督教大學國際關係教授納吉（Stephen Nagy）評論指出，中國將高市的務實安全主張扭曲成軍國主義，政治意圖明顯；但北京接連採取的經濟與軍事施壓並非無法反制。他提出日方有4個「讓中國無話可說」的反制措施，並提到台灣在其中也能發揮關鍵作用。

納吉指出，中國有句古諺：「以鹿為馬」。秦朝趙高堅持鹿是馬，並肅清所有說真話的人，「北京現在也在做同樣的事」，將首相高市務實的安全立場扭曲為「軍國主義」。

納吉指出，台灣生產全球六至七成半導體，台灣海峽又是日本能源運輸的生命線，「一旦被中國掌控，日本經濟將難以為繼」，因此將台灣發生緊急狀況描述為可能構成日本存立危機事態，「完全是理所當然」。

納吉認為，北京之所以反應如此激烈，主因是高市捨棄長年的戰略模糊。自高市7日提出「台灣有事」言論，北京陸續採取動作。

他提到，值得注意的是，中國國家主席習近平2周前才和高市微笑握手，短時間內突然翻臉，凸顯北京高層的焦慮，而這一連串施壓動作背後，可見4個顯然目的。

首先是在經濟上殺雞儆猴，這點澳洲 、立陶宛到日本都是過來人，曾因觸犯敏感議題被報復。其次，北京企圖動搖高市政權穩定，重演2006至2012年間日本頻繁更換首相的局面，以削弱日本決策韌性。第三，利用「日本軍國主義復活」帶風向，企圖用歷史議題壓縮日本與東南亞 深化安全合作的空間。最後，煽動反日可視為中共轉移國內經濟困境的慣用手段。目前中國存在青年失業率飆高、房市泡沫破裂與地方債務危機等諸多問題。

對此，納吉提出日本應採取4項反制策略。

第一，東京應建立跨國數位查核體系，由數位廳與台灣、南韓合作，運用AI在數小時內迅速反擊假訊息。第二，在經濟上深化與澳洲、印度的供應鏈合作、建立互助網，當一國遭到中國施壓時，由其他國家提供替代市場。

第三，強化跨國智庫合作，包括戰略暨國際研究中心（CSIS）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）與日本國際問題研究所共同製作多語言內容，向國際社會清楚說明日本立場。最後，主張擴大亞洲區域的青年交流，大幅增加國際交流基金預算，每年邀請約1萬名東南亞青年訪日，藉由親身經驗消弭外界對日本的誤解。

納吉提到另一個成語「掩耳盜鈴」，指這正是中國正在做的事：軍事擴張、領土擴張和打壓人權，以為能用反日宣傳淹沒全世界響起的警鐘。他表示，鹿就是鹿。不管怎麼堅持是馬，誰都能分辨出來。「重要的是我們要冷靜地面對事實，並繼續傳播真相」。