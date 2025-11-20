我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

將高市言論扭曲成軍國主義 學者點破北京用意、獻策「4招」反擊

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。（美聯社）
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。（美聯社）

日本與中國因日相高市早苗涉台言論持續僵持，日媒President Online 20日發表東京國際基督教大學國際關係教授納吉（Stephen Nagy）評論指出，中國將高市的務實安全主張扭曲成軍國主義，政治意圖明顯；但北京接連採取的經濟與軍事施壓並非無法反制。他提出日方有4個「讓中國無話可說」的反制措施，並提到台灣在其中也能發揮關鍵作用。

納吉指出，中國有句古諺：「以鹿為馬」。秦朝趙高堅持鹿是馬，並肅清所有說真話的人，「北京現在也在做同樣的事」，將首相高市務實的安全立場扭曲為「軍國主義」。

納吉指出，台灣生產全球六至七成半導體，台灣海峽又是日本能源運輸的生命線，「一旦被中國掌控，日本經濟將難以為繼」，因此將台灣發生緊急狀況描述為可能構成日本存立危機事態，「完全是理所當然」。

納吉認為，北京之所以反應如此激烈，主因是高市捨棄長年的戰略模糊。自高市7日提出「台灣有事」言論，北京陸續採取動作。

他提到，值得注意的是，中國國家主席習近平2周前才和高市微笑握手，短時間內突然翻臉，凸顯北京高層的焦慮，而這一連串施壓動作背後，可見4個顯然目的。

首先是在經濟上殺雞儆猴，這點澳洲、立陶宛到日本都是過來人，曾因觸犯敏感議題被報復。其次，北京企圖動搖高市政權穩定，重演2006至2012年間日本頻繁更換首相的局面，以削弱日本決策韌性。第三，利用「日本軍國主義復活」帶風向，企圖用歷史議題壓縮日本與東南亞深化安全合作的空間。最後，煽動反日可視為中共轉移國內經濟困境的慣用手段。目前中國存在青年失業率飆高、房市泡沫破裂與地方債務危機等諸多問題。

對此，納吉提出日本應採取4項反制策略。

第一，東京應建立跨國數位查核體系，由數位廳與台灣、南韓合作，運用AI在數小時內迅速反擊假訊息。第二，在經濟上深化與澳洲、印度的供應鏈合作、建立互助網，當一國遭到中國施壓時，由其他國家提供替代市場。

第三，強化跨國智庫合作，包括戰略暨國際研究中心（CSIS）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）與日本國際問題研究所共同製作多語言內容，向國際社會清楚說明日本立場。最後，主張擴大亞洲區域的青年交流，大幅增加國際交流基金預算，每年邀請約1萬名東南亞青年訪日，藉由親身經驗消弭外界對日本的誤解。

納吉提到另一個成語「掩耳盜鈴」，指這正是中國正在做的事：軍事擴張、領土擴張和打壓人權，以為能用反日宣傳淹沒全世界響起的警鐘。他表示，鹿就是鹿。不管怎麼堅持是馬，誰都能分辨出來。「重要的是我們要冷靜地面對事實，並繼續傳播真相」。

日本 澳洲 東南亞

上一則

COP30直擊／化石燃料議題難達共識 巴西總統魯拉一日快閃救談判

下一則

日本自民黨20日開會 討論修改安保3文件及非核三原則

延伸閱讀

中日外交戰延燒 分析：明年4月報名留日華生恐減7成

中日外交戰延燒 分析：明年4月報名留日華生恐減7成
北京施壓升級 禁日水產品進口 日牛磋商也喊停

北京施壓升級 禁日水產品進口 日牛磋商也喊停
涉台言論 幕僚：高市早苗坦言有點說過頭

涉台言論 幕僚：高市早苗坦言有點說過頭
日本50年最大城市火災釀1死 燒毀170棟屋

日本50年最大城市火災釀1死 燒毀170棟屋

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據