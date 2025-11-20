北京施壓升級 禁日水產品進口 日牛磋商也喊停

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
中國19日向日方通知暫停進口水產品的手續，使剛恢復不久的水產品貿易又告中斷。圖為2021年底青島舉辦的國際漁業博覽會，現場展出的水產品。(新華社)

日本首相高市早苗「台灣有事」論述引發北京強烈不滿，在中國官媒警告已做好「實質反制」準備後，日本共同社19日午間發布快訊指，中國已單方面通知日本，暫停日本水產品進口手續。

中國外交部應詢時將問題與高市掛鉤，直言「當前形勢下，日本水產品不會有市場」。中國也已喊停恢復日本牛肉出口至中國的官方間磋商。

日本2001年爆發俗稱「狂牛症」的牛腦海綿狀病變後，中國同年9月起禁止進口日本牛肉，盡管雙方2019年11月已簽署「日中動物衛生檢疫協定」，以便恢復日本牛肉銷往中國，但中方一直拖延生效手續。

先前中國以福島核汙水排海問題為由，全面暫停進口日本水產品，去年9月雙方達成共識後，中國海關總署今年6月有條件恢復日本37個地區水產品進口。本月5日，首批6公噸北海道冷凍扇貝才剛恢復出口至中國，不到半個月卻再傳封禁消息。

日經新聞報導，日本農林水產省高層是19日上午收到中國政府通知，後者解釋稱，仍需對核汙水相關監測進行評估。

中國外交部發言人毛寧19日表示，日方此前承諾履行輸中水產品的監管責任，這是先決條件，「但是日方目前未能提供所承諾的技術材料」。她並指，由於高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上的錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。「當前形勢下，即使日本水產品向中國出口也不會有市場」。

毛寧還稱，日方首先應當收回錯誤言論，否則中方將「不得不」採取進一步措施。不過，至截稿時，中國海關總署還未正式發布公告暫停日本水產品進口，是否意味仍有轉圜空間，有待觀察。

中國中央廣播電視總台旗下新媒體「日月譚天」19日發表最新評論文章，引述日本學者的公開呼籲，進一步要求高市早苗向中國政府道歉並辭去首相職務。文章指稱高市早苗「氣焰極為囂張」，中方絕不會容忍。

文章引述日本前外務省官員、東亞共同體研究所所長孫崎的分析稱，高市此舉至少有兩層動因：一方面，日本經濟狀況不容樂觀，民眾生活壓力大，選擇用台灣問題轉移國內的不滿情緒。

目前，中國對日施壓持續升級，衝擊多項交流。除了農漁產品受阻，據「南華早報」報導，目前已有近50萬張原定赴日機票被取消，對日本的觀光業與中國航空業造成重大衝擊。根據今年以來，中國旅客每月赴日平均約80萬人數據評估，到年底前一個半月恐將減少約三分之一人數。

另外，福岡縣、江蘇省的交流活動已接獲中方通知因故延期。中國郵輪「愛達．地中海號」也取消靠港宮古島平良港；四川航空明年初直航成都與北海道新千歲的航班也將取消。中日關係緊張之際，中國官方提醒民眾避免前往日本旅遊，中國遊客旅遊目的地轉往其他國家，南韓成為熱門替代方案。

濟州航空也指出，中國航線今年前10個月輸送旅客已超過去年全年。不過也有不少南韓網友表示並不歡迎中國旅客。

另，近期福建師範大學首創的「琉球學」學科獲官方批准正式啟動，環球時報社評19日指，自1879年(日本吞併琉球王國)至今，關於琉球群島主權歸屬的歷史與法理爭議「始終存在」，琉球學在於「解構日本單方面對吞併歷史的片面敘事」。

中日經過18日的司局級磋商，未能將情勢降溫，日本駐北京使館已經提醒在中國的日僑落實安全對策。共同社報導，日本外務事務次官船越健裕將於近期與中國駐日大使吳江浩會談。

中國直到今年6月才准許日本水產進口到中國，現在又喊停。圖為北京魚販2024年12月在市場工作。(美聯社)

