涉台言論 幕僚：高市早苗坦言有點說過頭

編譯盧思綸、周辰陽／綜合報導
日本駐中大使館已提醒在中國的日本民眾，無論工作旅遊學習，都要尊重當地習俗，注意言行舉止。圖為中國武警18日在北京的日本駐中大使館前守衛戒備。(路透)
日本駐中大使館已提醒在中國的日本民眾，無論工作旅遊學習，都要尊重當地習俗，注意言行舉止。圖為中國武警18日在北京的日本駐中大使館前守衛戒備。(路透)

日本首相高市早苗7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，日中關係惡化至今相持不下。朝日新聞19日報導，還原高市當日凌晨3時便在官邸準備首次眾院答詢，卻仍引發爭議。高市親信透露，她事後坦言「有點說過頭」；幕僚則自責準備不足。

根據披露，7日是高市首度在眾議院預算委員會答詢，當日凌晨3時便進入首相官邸準備，獨自在房內，以紅筆逐字修改各部會擬好的答辯稿。只有她按蜂鳴器通知時，在隔壁待命的秘書官才會進入協助調整內容。

一名官邸幕僚透露，高市花3個半小時準備，堅持用自己的語言回應，「加入她自身的堅持，思考作為高市政權的新答詢方針」。

根據報導，高市答詢後向身邊人透露：「剛才有點說過頭了」。一名高市親信說，對這番言論可能引發的反彈預估不足，在尚未充分確認的情況就讓首相作答，官邸支援確實不夠周全，幕僚深感懊悔。另一名幕僚則說：「目前只是高市個人力量強，但官邸作為一個團隊並不強，這將是今後的課題」。

另有外務省官員匿名透露指，日本政府內部普遍認為，日方是「踩到了台灣問題這條老虎尾巴。現在恐怕是做什麼都無法奏效的時期」，日中對立可能將長期化。而高市政權在對北京外交上面臨的困難之一，是執政黨層級與中國的溝通管道薄弱。

中國總理李強本周末將出席南非G20峰會，中方已表明「沒有和高市會面的安排」。但日方正爭取兩人進行短暫、非正式會談。

而對於日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰前往中國磋商，央視新聞卻播出他離場時，中國外交部亞洲司司長劉勁松「手插口袋」送客畫面，日本內閣官房長官木原稔19日召開記者會時表示，日方已就未經協調便安排媒體一事向中方提出交涉，但北京19日說未安排媒體，現場拍攝的多是日本媒體。

日本 高市早苗 眾院

美駐日大使嗆中又來禁水產這招 日業者不擔心：早決定不再依賴中國

中日關係緊張 日本文科省發通知：須確保在中學生安全

中國遊客東京淺草寺抽籤 往賽錢箱投冥幣

不只要求高市收回相關言論 中國官媒最新表態：道歉辭職

