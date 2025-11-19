美駐日大使嗆中又來禁水產這招 日業者不擔心：早決定不再依賴中國

我的頻道

記者雷光涵、盧思綸／即時報導
在中國禁止進口日本水產以後，美國成為日本扇貝最大出口國。(路透alamy)
中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論，連日來動作頻頻，最新在19日通報全面禁止日本水產進口。對此，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）20日轉發相關新聞，大嗆中國難以戒除威壓的惡習，並直言上次中國不當禁止日本水產進口時，是美國出面支持日本，而「這次也一樣」。另根據日媒報導，日本水產業界的反應兩極。有業者仍寄望扇貝、海參為主的中國市場；另一方面，許多漁業相關人士因意識到風險，原本就對恢復出口持審慎態度。一家扇貝加工公司表示，早決定不再依賴中國，所以不擔心。在中國禁止進口以後，美國成為日本扇貝最大出口國。

日本水產品2周前才恢復對中出口，19日上午以「放射線檢驗不充分」為由，通知日方停止水產品進口。外界認為是對日相高市早苗「台灣有事」可能符合自衛隊出動存亡事態的發言，做出的報復行動。

「訴諸威壓手段，似乎是中國政府難以戒除的惡習」，葛拉斯在X轉發日經相關新聞寫道，「上一次中國不當禁止日本水產進口時，我們美國出面支持日本，這次也一樣，我們會繼續支持盟國日本」。

這並非葛拉斯在中日緊張局勢之際首度發文。葛拉斯15日以來多次發文，包括暗諷中國深化美日同盟，並曾強調美日同盟會堅定維護台海和平穩定，以及美國堅定協助日本的決心。

北海學園大學教授濱田武士對日本經濟新聞指出，由於美國的高關稅政策，日本業界正準備將扇貝、鮑魚、海參等產品重新出口到中國。日本水產業者在失去中國市場以後，以美國為代替市場，北海道東部的扇貝產地開始引進自動剝殼設備，減少依賴中國加工。

日經指出，5月底中日對水產品重新開放達成共識，包括要通過放射性物質檢驗等程序，一線從業人員不滿：檢查到底是為了什麼？水產品根本被當成外交籌碼。

每日新聞報導，以扇貝加工為主要業務的北海道函館市水產加工公司久一（音譯）營業額有四分之一來自中國市場。禁運期間，也積極開拓日本國內市場及中國以外的出口管道，社長餌取達彥表示，他們正準備恢復出口中國的相關手續，對此感到非常遺憾。

位於鄂霍次克海沿岸、以扇貝漁業興盛而聞名的某水產加工公司，加強對美國的出口，來因應相關風險。該公司社長表示，早就決定不再依賴中國，影響應該不會太大。

日經指出，即使出口停止，也不會像前一次那樣出現扇貝滯銷、行情暴跌的情況。

