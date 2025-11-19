中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
新加坡總理黃循財10月27日出席東協加三峰會開幕式。(美聯社)
新加坡總理黃循財10月27日出席東協加三峰會開幕式。(美聯社)

南華早報報導，中國與日本持續為涉台言論僵持之際，新加坡總理黃循財19日表示，支持日本在區域安全發揮更重要角色，並暗示勸解放下歷史成見，設法緩解兩國緊張局勢。他評論台海周邊局勢稱，在美國維持一中政策的背景下，除非出現真正踩到北京紅線的情況，否則台海不太可能爆發戰爭。

黃循財19日出席彭博新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）表示，新加坡及其他東南亞國家支持日本在區域內扮演更重要角色，包括安全前線，以促進更大的穩定。

他指出，中日兩國儘管互為主要貿易夥伴，但因領土爭端、歷史戰爭及日美同盟，雙邊關係顯得複雜。「希望兩國能設法化解這些非常複雜的議題，」他說，「東南亞國家已經和日本做到這一點......我們將歷史放在一邊，並繼續向前邁進」。

黃循財拒絕對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論置評，同時指出日本似乎傾向於穩定與中國的關係，而非讓局勢升級。他表示：「希望中國也能保持相同態度，即使存在分歧，仍然可以相處並共同合作。」

中國連日來動作頻頻，包括出動海警進入釣魚台海域（日本稱尖閣諸島）。在這個背景下，黃循財認為，由於美國堅持一中政策，台海爆發戰爭的可能性仍不太可能。

他表示：「除非出現真正跨越中國紅線的情況，比如說台灣宣布獨立，否則我們不認為戰爭會發生。」

