我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

日韓防衛交流生變 韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本與南韓原訂11月舉行共同搜救訓練將延後，外界推測原因與日本取消提供南韓軍機空中加油有關。圖為日本島根縣竹島，即南韓的獨島。（路透）
日本與南韓原訂11月舉行共同搜救訓練將延後，外界推測原因與日本取消提供南韓軍機空中加油有關。圖為日本島根縣竹島，即南韓的獨島。（路透）

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因與日本取消提供南韓軍機空中加油有關。自日本中止替南韓空軍軍機提供加油支援以來，日韓的防衛交流接連被擱置，不過兩國政府仍希望避免影響雙邊關係，力求讓事態趨於平息。

這項共同訓練原本是讓兩國艦艇合作確認救援行動流程的演練。1999年至2017年共舉辦10次，但自2018年南韓驅逐艦使用火控雷達照射海上自衛隊哨戒機事件後便中斷至今。因此，這次重啟共同訓練被日本防衛省高層定位為「強化合作的象徵」。

外界認為，這次延期與日本拒絕韓軍使用自衛隊基地加油有關。南韓軍機10月底曾在島根縣竹島（韓方稱獨島）周邊飛行，日本11月上旬得知後決定撤回加油許可。

根據日本防衛省高層，雙方將重新調整共同訓練的舉行時間。另一名高層也強調，「在進入冷卻期的同時，持續保持溝通十分重要。」

南韓軍樂隊先前也取消本月13至15日在東京舉行的演出。日本自衛隊高層認為，韓方此舉恐是顧及國內對日關係的敏感輿論。防衛大臣小泉進次郎則強調，此事不會拉開日韓距離，雙方仍盼維持合作；南韓政府人士也表示，盼此次取消成為「一連串爭議的最後收尾」。

日本 南韓 小泉進次郎

上一則

2025年全球軍力排行揭曉 美奪冠 俄中緊追 台灣也入榜

下一則

風水輪流轉 西班牙明年預算赤字比率將低於德國

延伸閱讀

南韓急推核潛艦 日本憂軍備失衡「國民或許不開心但…」

南韓急推核潛艦 日本憂軍備失衡「國民或許不開心但…」
小泉進次郎替首相高市辯護 遭譏名副其實內閣防衛相

小泉進次郎替首相高市辯護 遭譏名副其實內閣防衛相
小泉進次郎敗選內幕曝光 投票前夜「慶功宴」惹議

小泉進次郎敗選內幕曝光 投票前夜「慶功宴」惹議
小泉進次郎2度問鼎自民黨總裁失利 前首相父親這麼說

小泉進次郎2度問鼎自民黨總裁失利 前首相父親這麼說

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉