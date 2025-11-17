中官媒：日若武力介入台海 恐全國淪為戰場

中方官媒稱，日方若武力介入台海，日本恐淪為戰場。圖為日本自衛隊去年慶祝成軍70周年。(路透)

日本 首相高市早苗 有關「台灣有事」可能構成行使集體自衛權的「存亡危機事態」的言論，觸碰北京敏感神經。中國解放軍 報16日在4版刊登學者文章警告，若武力介入台海局勢，日本全國都有淪為戰場的風險。

隨著中日外交風波升級，解放軍報繼15日在頭版發表「鈞聲」評論指日本「膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將玩火自焚，付出難以承受的代價」後，連兩日發布針對性文章。中方其他官媒也持續批評高市，加大對日本的文攻與警告力度。

解放軍報16日這篇文章由中國現代國際關係研究院副研究員徐永智撰寫，題為「叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途」。文章表示，高市的相關言論是日本在任首相「首次明確可能武力介入台海局勢」，證實了日本近年來強化軍力舉措的遏華指向性，暴露了日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段干涉別國內政。

徐永智指出，如果武力介入台海局勢，日本將陷入三個災難。一是惡化自身周邊環境，建設性與穩定的中日關係將無從談起。二是全國都有淪為戰場的風險。日本已將數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。在今年10月的綜合演習中，自衛隊使用了多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸。這表明如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車。三是再次被釘在歷史的恥辱柱上，國際社會已嗅到日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息。