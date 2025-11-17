反制日本 中國海警：釣魚台領海巡航 北京發布留學預警

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
四艘中國海警船16日前往釣魚台「領海內」巡航，中日情勢持續升高。圖為釣魚台周邊海域。（路透）
中日緊張情勢陡升，中方繼宣布於17至19日在黃海中部部分海域舉行實彈射擊後，四艘中國海警船16日前往具主權爭議的釣魚台「領海內」巡航；民間交流方面，北京當局也祭出一系列反制措施，繼呼籲中國民眾避免前往日本後，16日又發布留學預警，建議民眾謹慎規畫赴日留學。

日本首相高市早苗7日在國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引來中國駐日外交官發表「斬首」言論，掀起外交風波，兩國互相召見大使抗議。高市迄未撤回相關發言，北京也未處理外交官爭議，中日關係對立升級。

中國海警16日上午宣布，海警1307艦艇編隊當日在釣魚台「領海內」巡航，並稱這是中方海警依法開展的維權巡航活動。

日本共同社引述第11管區海上保安本部(那霸)消息指，中方海警一共出動四艘船隻，其中兩艘配備機砲；中方船隻在上午10時15分左右相繼駛入釣魚台周邊日本領海，約一個半小時後陸續駛出，進入領海外側的毗連區。報導稱，這是中方公務船今年第28次駛入該海域，上一次是在10月15日。

中日對釣魚台皆有主權聲索，高市內閣上任以來，日方多次就釣魚台議題表達關切。在今年10月20日以前，中方海警船已經連續335天在釣魚台周邊海域航行。

除了爭端海域施壓，北京當局對兩國民間交流的反制措施層層加碼。中國教育部16日發布留學預警，表示近段時間來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。中國教育部提醒，已在日本和近期擬赴日本留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估。同時建議公民「謹慎規畫」赴日留學安排。

包含中國外交部14日「鄭重提醒」中國公民近期避免前往日本，中方國營航空公司配合免費「退改票」在內，這都被認為是針對高市「台灣有事」發言的對抗措施之一。而香港、澳門政府也已跟進北京當局，提醒身在日本或計畫前往日本的港、澳居民須提高警惕。

中國文化和旅遊部16日晚間再發布「鄭重提醒」稱，中國遊客近期避免前往日本，已在日遊客應密切關注當地治安狀況。

截至16日，中日關係未見緩和。共同社引述日本政府官員稱，北京的反應超出日本預期，並且擔心中方的反制措施可能升級為經濟報復，例如限制稀土出口。報導稱，日方正尋求本周末在南非舉行的20國集團(G20)峰會期間，讓高市與中國總理李強舉行會談，以解決目前發生的問題，但目前尚未拍板定案。

