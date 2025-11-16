日官員今赴中協商「台灣有事」北京20年首次再延發表中日民意調查

日本首相高市早苗10月24日在國會答詢。（路透）

中國與日本 近日因日本首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢緊張關係升溫，外務省官員17日將啟程訪問北京，就此問題與中方協商。與此同時，原訂17日公布的日中共 同民意調查二度延期，調查實施20年來延後都是出於台灣相關問題。

共同社報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日將拜訪北京，就高市的「台灣有事」答詢與中方協商，預計與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人會談。每日新聞引述消息人士稱，會議預計18日舉行。

全日本新聞網報導稱，金井可能向中方說明，高市相關答詢並未改變日本政府歷來立場，同時也可能就中國駐大阪總領事薛劍的「斬首論」發文提出抗議。

另一方面，每日新聞報導，日本非營利組織「言論NPO」與中國國際傳播集團原訂17日公布的日中共同民意調查結果，已宣布再度延期。中國國際傳播集團是中共中央直屬、現由中央宣傳部代管的官方傳播機構。

言論NPO 16日的說法，中方在16日以「基於當前的中日關係情勢」為由提出延期，新的發布日期仍在磋商。外界認為，此舉可能受到高市答詢的影響。

這項調查原訂4日發表。當時適逢亞太經濟合作（APEC）領袖峰會，高市與台灣代表會面後，中方隨即提出抗議，當時外界推測是受到台灣問題影響。

這項調查自2005年起每年實施，其間日中關係歷經包括釣魚台 問題引發的反日示威等多次波折，但今年是頭一次出現延期。