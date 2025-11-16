高市早苗遭北京官方辱罵 德媒：中共認為「愈粗鄙愈正義」

我的頻道

中央社／台北16日電
中國官方對日本首相高市早苗的「台灣有事」論極度不滿，輪番出言辱罵。圖為中國國家主席習近平(右)與高市10月31日在南韓慶州APEC峰會上見面。(美聯社)
日本首相高市早苗發表「台灣有事」談話後，中國駐日本大阪總領事薛劍及一些中共官媒的攻擊性言語引人側目。德國之聲15日發表文章說，如今中國官員和官媒認為，用渾號辱罵外國領導人是「聰明智慧」，粗鄙的髒話則代表「國家的力量」，而中共建政以來，語言暴力是政治暴力的一部分。

德國之聲（Deutsche Welle）這篇由前中國媒體人長平撰寫的文章說，現在很多中國家庭都教育孩子，用別人名字的諧音取渾號，尤其是用來貶損對方，是非常錯誤的行為，以網路用語來說，是「很Low」的、沒有教養的做法。而粗言穢語也應避用，就算非常生氣也要先深呼吸，然後好好講道理。

文章直指，中國官員和官媒卻認為，用渾號辱罵外國領導人是一種「聰明智慧」，粗鄙的髒話代表「國家的力量」。在高市早苗「台灣有事」風波中，中共官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」發表文章，把高市稱為「搞事」，還奉勸「搞事」早苗不要「滿嘴噴糞」，且質疑「莫非她的腦袋被驢踢了」。

薛劍在X平台的貼文更令人震驚：「對於那條擅闖進來的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好準備了嗎？」。

這篇文章認為，即便從教育孩子的立場，如此粗鄙殘暴的外交官被驅逐，中國父母也應舉手雙贊成。而「滿嘴噴糞」的「玉淵譚天」，應該遭到廣泛抵制；遺憾的是，這樣的官員和媒體正成為中國年輕人的榜樣，激發出他們強烈的愛國熱情，在網路上競相喊著更粗鄙的口號，且要求對日本「舊帳新帳一起算」，立即開啟戰爭。

文章說，中國官方並非不知道或不介意粗鄙言論。中國國家網信辦曾多次發起行動，整頓網路「低俗語言」。人民網輿情監測室曾發布的「網路低俗語言調查報告」中，諧音渾號就受到重點批評。官媒光明日報更曾發表文章說，除了要堅決打擊粗俗網語，還要對年輕人和中產群體的語言使用習慣進行「文明教育」，多傳播「文明用語的知識和禮儀規範」。

這篇文章嘲諷說，中國國家網信辦要不要獎賞一下薛劍和「玉淵譚天」的「表率」作用？還是說「在民族大義面前，髒話更有力量？」。

文章直指，玷汙中文之美的粗鄙語言，就來自中共的政治鬥爭哲學，語言暴力是政治暴力的一部分。「批倒批臭」、「寧可血流成河，不許多生一個」、「寧可台灣不長草，也要解放台灣島」等語，中國人卻習以為常，且認為「愈粗鄙愈正義，愈殘暴愈有力量」。

中共 日本 高市早苗

日相討論修改「非核3原則」曾稱不引進核武恐使美嚇阻力降低
遇政治寒流 「鬼滅」在中首映票房仍佳 官媒還正面評價
賴政府籲陸停止對日威脅 馬英九：兩岸問題自己談
對日經濟制裁？ 北京官媒連轟日相：中做好反制準備

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英