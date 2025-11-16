美日菲南海「多邊海上合作行動」軍演 提升集體防衛能力

我的頻道

中央社／馬尼拉16日專電
美軍尼米茲號2023年的資料照片。(美聯社)
菲律賓、美國與日本最近於南海舉行為期兩天的軍事演習，在南海局勢持續緊張之際，提升集體防衛能力。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）今天發布新聞稿表示，菲律賓武裝部隊（AFP）、美國印太司令部（USINDOPACOM）及日本海上自衛隊，14日及15日在南海菲律賓聲索海域，舉行了代號「多邊海上合作行動」（MMCA）的演習。

崔尼代說，這是菲律賓與理念相近國家今年以來第8次MMCA，也是自2024年MMCA啟動以來的第13次，展現區域團結與合作的提升，並代表菲律賓與可信任夥伴共同提升集體防衛能力的決心。

菲律賓海軍派遣黎薩號（BRP Jose Rizal）與魯納號（BRP Antonio Luna）兩艘飛彈巡防艦，以及一架AW-159野貓直升機參與；美方出動了尼米茲號（USS Nimitz）航艦打擊群；日方則是派出「曙號」（JS Akebono）驅逐艦和SH-60K海鷹直升機。

除了武裝部隊之外，菲律賓海岸防衛隊也投入兩艘巡邏艦參與演習。

崔尼代表示，這次MMCA涵蓋一系列海上及空中演訓科目，包括會合時間、通訊檢查、海上勢態分享、海上行進補給、反潛作戰、跨艦降落、分區戰術、攝影演習，以及整合所有演練科目的終結演習。

菲律賓與中國對南海的聲索範圍重疊，海上衝突頻仍，菲律賓正逐漸把國防重心從本土延伸到200海里專屬經濟區。

中國9月間宣布將在南海黃岩島（台灣稱民主礁）設立「國家級自然保護區」，菲律賓政府強烈反對；10月中旬，菲方指控中國海警船在中業島、黃岩島及仙賓暗沙騷擾菲律賓公務船。

