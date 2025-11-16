日相討論修改「非核3原則」曾稱不引進核武恐使美嚇阻力降低

日本媒體指新首相高市有意修改日本重大國安的「非核三原則」，其中要修改「不引進」，因為「不引進」核武器恐減弱美國核嚇阻力。圖為川普總統10月訪日本，邀請高市登上靠泊在日本橫須賀美軍基地的核子動力航母「喬治華盛頓號」。(路透)

中日緊張情勢升溫。日本 首相高市早苗 7日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國強烈抗議之後，日本共同社引述日本政府多位消息人士15日報導說，日相高市早苗正探討伴隨著修改國家安全保障戰略等3份安保相關文件，要修改「非核三原則」，因為「不引進」核武器，恐減弱美國核威懾力的實效性。

多名日本政府消息人士14日透露，如果實現修改，則是戰後安保政策的更改。日本作為唯一戰爭核爆國一貫推進的邁向「無核武世界」的舉措有可能倒退，必然引發國內外批評。

針對高市政權就「非核三原則」，以及涉台「露骨挑釁言論」，中國外交部發言人林劍14日在記者會上祭出「三問」：日方是否真的已同軍國主義畫清界限？日本政府是否真心堅持專守防衛和「非核三原則」？日方是否還會恪守和平發展承諾？

另針對「存亡危機事態」事件，北京官媒稱中國已做好實質反制，除了中方外交部已呼籲民眾「近期暫勿前往日本」，另外，在黃海舉行的實彈演習，也被認為是對日本的警告。

中國鹽城海事局的演習公告是12日下午5時，但一直未受到各方關注，15日中午，中國各大官媒公布此消息後，才受到重視。

中反制高市 黃海實彈演習

此前，鹽城海事局也已在9日宣布於黃海南部實彈射擊延長到18日，引發各界猜測與中方的反制有關。根據座標範圍，兩場射擊地點都在近岸處，並未深入大海。

日本方面，日媒引述日本執政黨相關人士報導，高市早苗已研究「安保相關三文書」的修改，開始在自民黨和日本維新會組成的執政聯盟內，討論修改日本的「非核三原則」，即日本政府對核武的三大方針「不擁有、不製造、不引進」。

產經新聞報導指出，若修改不引進的原則，將成為二戰後日本安保政策的大轉變。

共同社報導，非核三原則是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

相關人士14日透露，日本首相高市早苗重視日本批准「禁止核子擴散條約」(NPT)，有意堅持非核三原則中的「不擁有」和「不生產」，但她擔心若遵守「不引進」原則，就無法允許美軍載核船艦停靠日本，發生「突發事態」時，美國的核嚇阻會減弱。

高市早苗本月11日在日本眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，當時被問及是否堅持非核三原則，她則迴避明確表態並說：「3份文件的修改工作即將開始，還沒到由我來說明具體內容的階段。」

已故日相佐藤榮作1967年12月在國會答詢時提出非核三原則，並因此於1974年獲頒諾貝爾 和平獎。日本政府目前方針是明年底前修改安保相關三文書，自民黨本周展開討論。安保相關三文書即「國家安保戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」。

上次修改安保相關三文書是2022年的前日相岸田文雄，內容是以約10年為期做考量。

右翼的日本維新會曾主張，應重新檢討非核三原則。基於非核三原則，已知駐日美軍基地內與停靠日本港口的美國軍艦上，均未部署和配備核武。

高市主張，不引進的概念，可能使美國的核嚇阻力降低；這與她未擔任首相前的立場一致。