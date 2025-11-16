我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

日相討論修改「非核3原則」曾稱不引進核武恐使美嚇阻力降低

記者廖士鋒、編譯茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本媒體指新首相高市有意修改日本重大國安的「非核三原則」，其中要修改「不引進」，因為「不引進」核武器恐減弱美國核嚇阻力。圖為川普總統10月訪日本，邀請高市登上靠泊在日本橫須賀美軍基地的核子動力航母「喬治華盛頓號」。(路透)
日本媒體指新首相高市有意修改日本重大國安的「非核三原則」，其中要修改「不引進」，因為「不引進」核武器恐減弱美國核嚇阻力。圖為川普總統10月訪日本，邀請高市登上靠泊在日本橫須賀美軍基地的核子動力航母「喬治華盛頓號」。(路透)

中日緊張情勢升溫。日本首相高市早苗7日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國強烈抗議之後，日本共同社引述日本政府多位消息人士15日報導說，日相高市早苗正探討伴隨著修改國家安全保障戰略等3份安保相關文件，要修改「非核三原則」，因為「不引進」核武器，恐減弱美國核威懾力的實效性。

多名日本政府消息人士14日透露，如果實現修改，則是戰後安保政策的更改。日本作為唯一戰爭核爆國一貫推進的邁向「無核武世界」的舉措有可能倒退，必然引發國內外批評。

針對高市政權就「非核三原則」，以及涉台「露骨挑釁言論」，中國外交部發言人林劍14日在記者會上祭出「三問」：日方是否真的已同軍國主義畫清界限？日本政府是否真心堅持專守防衛和「非核三原則」？日方是否還會恪守和平發展承諾？

另針對「存亡危機事態」事件，北京官媒稱中國已做好實質反制，除了中方外交部已呼籲民眾「近期暫勿前往日本」，另外，在黃海舉行的實彈演習，也被認為是對日本的警告。

中國鹽城海事局的演習公告是12日下午5時，但一直未受到各方關注，15日中午，中國各大官媒公布此消息後，才受到重視。

中反制高市 黃海實彈演習

此前，鹽城海事局也已在9日宣布於黃海南部實彈射擊延長到18日，引發各界猜測與中方的反制有關。根據座標範圍，兩場射擊地點都在近岸處，並未深入大海。

日本方面，日媒引述日本執政黨相關人士報導，高市早苗已研究「安保相關三文書」的修改，開始在自民黨和日本維新會組成的執政聯盟內，討論修改日本的「非核三原則」，即日本政府對核武的三大方針「不擁有、不製造、不引進」。

產經新聞報導指出，若修改不引進的原則，將成為二戰後日本安保政策的大轉變。

共同社報導，非核三原則是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

相關人士14日透露，日本首相高市早苗重視日本批准「禁止核子擴散條約」(NPT)，有意堅持非核三原則中的「不擁有」和「不生產」，但她擔心若遵守「不引進」原則，就無法允許美軍載核船艦停靠日本，發生「突發事態」時，美國的核嚇阻會減弱。

高市早苗本月11日在日本眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，當時被問及是否堅持非核三原則，她則迴避明確表態並說：「3份文件的修改工作即將開始，還沒到由我來說明具體內容的階段。」

已故日相佐藤榮作1967年12月在國會答詢時提出非核三原則，並因此於1974年獲頒諾貝爾和平獎。日本政府目前方針是明年底前修改安保相關三文書，自民黨本周展開討論。安保相關三文書即「國家安保戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」。

上次修改安保相關三文書是2022年的前日相岸田文雄，內容是以約10年為期做考量。

右翼的日本維新會曾主張，應重新檢討非核三原則。基於非核三原則，已知駐日美軍基地內與停靠日本港口的美國軍艦上，均未部署和配備核武。

高市主張，不引進的概念，可能使美國的核嚇阻力降低；這與她未擔任首相前的立場一致。

日本 高市早苗 諾貝爾

上一則

美日菲南海「多邊海上合作行動」軍演 提升集體防衛能力

下一則

日本櫻島火山清晨噴發 鹿兒島宮崎發布降灰警報

延伸閱讀

高市談話會何讓北京反應如此強烈？中官媒：醞釀防務政策轉向野心

高市談話會何讓北京反應如此強烈？中官媒：醞釀防務政策轉向野心
涉外人士：中國對外複合式威脅 日本非唯一受害者

涉外人士：中國對外複合式威脅 日本非唯一受害者
日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核3原則

日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核3原則
香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全

香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英