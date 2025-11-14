我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

抗議高市「台灣有事」論 北京召見日駐中大使 日政府回應了

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」的言論，引發日本與中國之間的外交糾紛。(路透)
日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」的言論，引發日本與中國之間的外交糾紛。(路透)

日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」的言論，引發日本與中國之間的外交糾紛。中國外交部更召見日本大使金杉憲治，就高市的發言提出強烈抗議並要求撤回。日本內閣官房長官木原稔14日舉行記者會時表示，日本對台灣的立場並未改變。

法新社與日テレNEWS24報導，木原稔表示：「台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全重要，對國際社會的穩定也同樣重要。」

他強調：「我國政府一貫的立場是希望圍繞台灣的相關問題能透過對話，以和平方式加以解決，政府對台灣的立場與1972年『日中聯合聲明』一致，並沒有改變。」並再次表示，高市首相的答辯與日本政府迄今的立場相符。

中國外交部副部長孫衛東奉示召見日本大使金杉憲治，「就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉」。他強調，今年不只是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，「80年後的今天，任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊！」

木原表示，對於中方13日提出的抗議，日本方面「就高市首相答辯的要旨，以及及我國政府的立場向中方重新作出說明，並提出反駁」。

此外，針對中國駐大阪總領事薛劍日前發表的「斬首論」，木原則說：「作為中國駐外館長的發言，不得不說是極其不適切」，並再次強烈向中方抗議，並重申強烈要求中方採取適當的應對措施。

日本 高市早苗

上一則

瑞典生育率下降 大人玩具成年度聖誕禮物

下一則

泰國旅客年減6%…貨幣飆升、中越日競爭、市場萎縮

延伸閱讀

日駐中大使強烈抗議斬首說 石破示警高市：台海問題不該下定論

日駐中大使強烈抗議斬首說 石破示警高市：台海問題不該下定論
中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉

中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉
日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時

日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時
美國就高市「台灣有事」言論發聲 中：停止損害中美關係

美國就高市「台灣有事」言論發聲 中：停止損害中美關係

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌