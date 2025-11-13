我的頻道

家人病逝收19萬美元醫療帳單 男靠一招減到3.7萬

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

日駐中大使強烈抗議斬首說 石破示警高市：台海問題不該下定論

記者雷光涵、張佑生／即時報導
日本首相高市早苗有關台海局勢的發言至今餘波盪漾。 (歐新社)
日本首相高市早苗有關台海局勢的發言至今餘波盪漾。 (歐新社)

中國外交部副部長孫衛東召見日本駐中大使金杉憲治，對日本首相高市早苗在國會答辯的台灣有事論，提出嚴正交涉及強烈抗議。產經新聞報導，金杉說明日本政府的立場，並強烈抗議中國駐大阪總領事薛劍的斬首說。而日本前首相石破茂13日上廣播節目時對此提出批評，表示「歷屆政府一向避免在台灣問題上，以『若發生某情況就如何』的方式作出明確斷定。」

產經轉述日本駐中大使館的說法，表示金杉與孫衛東見面時提出反駁，說明高市答辯的主旨及日本政府的立場。產經說，此舉為中國政府拉高對日本的抗議力道。

每日新聞報導，石破指出，高市的說法「已相當接近『台灣有事就是日本有事』的論調」，並強調歷屆政權在處理台海情勢時，一直避免針對「特定情境」作出限定性判斷。

他並表示，「把某種情況直接定性為某種結果，未必有助於提升嚇阻力」，對高市的國會答覆表達質疑。

據中國外交部發布的新聞稿，孫衛東說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。如何解決台灣問是是中國人自己的事，不容任何外來干涉。

薛劍於X平台發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，產經報導，金杉向中方表達強烈抗議，說這是「極為不恰當的發文」，強烈要求中方做出適切的處理。但中國外務省的新聞稿中，隻字未提及日方訴求。

高市7日在國會答詢時就「台灣有事」表示，如果伴隨出動軍艦和使用武力，可能會構成「存亡危機事態」。根據日本法律，如發生被認定為威脅日本的「存亡危機事態」，即便並未直接遭受攻擊，日本也將可以行使集體自衛權。10日，高市在國會答辯時堅稱，她的言論遵循日本政府的一貫見解，無意撤回。

高市早苗

俄軍百架無人機與飛彈深夜狂襲基輔 多棟住宅起火至少5人受傷

中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉

日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時

薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府嚴厲懲處

美國就高市「台灣有事」言論發聲 中：停止損害中美關係

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

