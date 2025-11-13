我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人加價搶購南加爾灣房 1年後虧70萬賣出

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

南韓急推核潛艦 日本憂軍備失衡「國民或許不開心但…」

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓國海軍軍令部長姜東吉10月30日在國會答詢時證實，美國已核准韓國在美國費城興建核動力潛艦。（歐新社）
韓國海軍軍令部長姜東吉10月30日在國會答詢時證實，美國已核准韓國在美國費城興建核動力潛艦。（歐新社）

南韓政府正加速導入核子動力潛艦，視為因應北韓核武威脅的「戰略轉捩點」。總統李在明上任後延續前朝計畫，並與美國協商修訂「美韓原子能協定」，允許國內濃縮鈾與再處理用過核燃料。統一研究院研究委員趙漢凡10日接受西日本新聞專訪時坦言：「日本國民或許不會開心，但北韓已擁有核彈與潛射飛彈，南韓若無對應手段，如何自保？」

趙漢凡強調，南韓追求的不是核武，而是「防禦性戰略資產」。他指出，傳統柴電潛艦續航力不足，無法長時間潛伏威嚇北韓；核潛艦可無限期水下航行，足以改變半島力量平衡。美國已同意技術支援，但關鍵在於解除「美韓原子能協定」限制，韓方正積極推動修約。

日本防衛省內部憂慮，南韓部署核潛艦後將打破東亞潛艦平衡，九州與沖繩恐成「核潛艦密集區」。兩國歷史恩怨加深疑慮：日本殖民統治的陰影，讓南韓軍備升級常被貼上「威脅」標籤；日本的「受害者意識」則讓南韓覺得「雙標」。

李在明8月先訪日本、再赴白宮，試圖以「管歷史、推未來」化解心結，並承諾3500億美元對美投資換取關稅減免。然而，核潛艦議題讓日韓雙邊互信再度承壓。趙漢凡呼籲：「南韓願與日本共享情報、建立危機管控機制。」他強調，核潛計畫「不針對任何國家」，而是維持半島穩定。

報導指出，若南韓核潛成軍，可能引發日本國內「核潛保有論」湧現，衝擊「憲法第九條」和平主義。防衛相小泉進次郎近日表示：「周邊國家若保有核潛，日本須重新評估。」在美中博弈下，日韓安全自主夢想交織歷史包袱，易生誤判。南韓求自保，日本求穩定，卻因互疑難解，正是心結縮影。

日本 南韓 北韓

上一則

南韓卡車衝入傳統市場釀2死18傷 司機稱煞車失靈 警疑誤踩踏板

延伸閱讀

美韓協議出現新癥結 韓官員認了卡1事 川普、李在明說法打架

美韓協議出現新癥結 韓官員認了卡1事 川普、李在明說法打架
韓明年預算5250億元創紀錄 AI支出增至3倍 拚全球前3強

韓明年預算5250億元創紀錄 AI支出增至3倍 拚全球前3強
習為何送李在明舊款小米？ 韓媒：用LG面板象徵意義深

習為何送李在明舊款小米？ 韓媒：用LG面板象徵意義深
李在明公布創紀錄「AI核心」預算 拚躋身全球3大強權

李在明公布創紀錄「AI核心」預算 拚躋身全球3大強權

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉