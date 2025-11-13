南韓急推核潛艦 日本憂軍備失衡「國民或許不開心但…」

韓國海軍軍令部長姜東吉10月30日在國會答詢時證實，美國已核准韓國在美國費城興建核動力潛艦。（歐新社）

南韓 政府正加速導入核子動力潛艦，視為因應北韓 核武威脅的「戰略轉捩點」。總統李在明上任後延續前朝計畫，並與美國協商修訂「美韓原子能協定」，允許國內濃縮鈾與再處理用過核燃料。統一研究院研究委員趙漢凡10日接受西日本 新聞專訪時坦言：「日本國民或許不會開心，但北韓已擁有核彈與潛射飛彈，南韓若無對應手段，如何自保？」

趙漢凡強調，南韓追求的不是核武，而是「防禦性戰略資產」。他指出，傳統柴電潛艦續航力不足，無法長時間潛伏威嚇北韓；核潛艦可無限期水下航行，足以改變半島力量平衡。美國已同意技術支援，但關鍵在於解除「美韓原子能協定」限制，韓方正積極推動修約。

日本防衛省內部憂慮，南韓部署核潛艦後將打破東亞潛艦平衡，九州與沖繩恐成「核潛艦密集區」。兩國歷史恩怨加深疑慮：日本殖民統治的陰影，讓南韓軍備升級常被貼上「威脅」標籤；日本的「受害者意識」則讓南韓覺得「雙標」。

李在明8月先訪日本、再赴白宮，試圖以「管歷史、推未來」化解心結，並承諾3500億美元對美投資換取關稅減免。然而，核潛艦議題讓日韓雙邊互信再度承壓。趙漢凡呼籲：「南韓願與日本共享情報、建立危機管控機制。」他強調，核潛計畫「不針對任何國家」，而是維持半島穩定。

報導指出，若南韓核潛成軍，可能引發日本國內「核潛保有論」湧現，衝擊「憲法第九條」和平主義。防衛相小泉進次郎近日表示：「周邊國家若保有核潛，日本須重新評估。」在美中博弈下，日韓安全自主夢想交織歷史包袱，易生誤判。南韓求自保，日本求穩定，卻因互疑難解，正是心結縮影。