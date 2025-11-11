中國外交官稱「斬首」高市早苗 日本強烈不滿

日本新首相高市早苗10月25日在南韓出席APEC峰會，與中國國家主席習近平見面。(路透)

對中國駐大阪總領事薛劍暗指日本 首相高市早苗的「斬首論」，日本內閣官房長官木原稔10日在記者會中表示，薛劍的言論「極不適切」，已對此向中方提出抗議。

高市7日首次在日本眾議院預算委員會答詢時說，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權。她是首位如此公開表態的現任日相。

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜在X平台轉發朝日新聞的報導並寫道，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」並附上憤怒的表情符號。他9日晚間雖刪除該文，但已在日本引發爭議。

木原在上述記者會中說，身為中國駐外使領館的首長，這種言行實在不得不說極不適切。他還說，日本外務省已透過駐中國大使館向中方提出抗議，並強烈表達不滿，要求盡快刪除相關發文。

薛劍刪除上述斬首論的發文後仍陸續發文，指稱「『台灣有事就是日本有事』的說法，是日本部分愚蠢政治人物選擇的一條死亡之路」、「這違反日本身為二戰戰敗國應履行的義務」、「日本請務必恢復最低限度的理性與法治精神，別再遭受戰敗般的民族滅亡」、「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」。

高市上述答詢連日來引發日本國內外討論，最大在野黨立憲民主黨眾議員 大串博志10日在眾院提出質詢。高市答詢道，「我當時發言是依日本政府既有見解，沒有特別需要收回或取消的打算。但我今後不會在這裡明確假設特定的情況並予以陳述，以茲反省」。

高市還答詢道，「我當時是考量到最糟的情況，因此稍微具體做出回應」，今後將避免這樣的答詢方式。大串則強調，這涉及研判日本是否參戰的重大議題，日本政府應提出「統一見解」。高市對此回答，「我沒打算就7日的答詢當作日本政府的統一見解發布」。

無黨籍眾議員松原仁與福島縣議員渡邊康平等日本中央及地方民代均批評，應將薛劍列為「不受歡迎人物」，依維也納外交關係公約將他驅逐出境。日本網紅企業家西村博之也在X平台寫道，薛劍發出「斬首高市的預告」，配備機砲的中國海警船常駐在尖閣諸島(釣魚台 列嶼)周邊海域，要是容忍薛劍的言論，只會使中日緊張升高；日本政府還是只會表達遺憾嗎？