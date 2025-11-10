我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

COP30／巴西倡設雨林基金 已獲53國支持

特派記者林奐成╱貝倫報導

亞馬遜雨林遭砍伐加劇全球暖化，巴西將在本屆峰會正式發起「熱帶雨林永存基金」倡議，若順利成形，每年將提供40億美元給合乎資格的70多個發展中國家，用於保育雨林，但能否獲得足夠國家支持而納入談判議程仍待觀察。

巴西在領袖峰會宣布，熱帶雨林基金倡議獲53國支持，包括19個潛在投資國，總額超過55億美元，以挪威承諾30億美元最多，巴西和印尼各承諾10億美元，法國和德國也都承諾支援。美聯社7日報導，上述基金最終希望募集1250億美元，將用於強化雨林保護。

長年參與峰會的台灣大學政治學系副教授林子倫觀察，巴西堅持在貝倫舉辦會議，凸顯亞馬遜森林作為「地球之肺」的關鍵角色，也彰顯自然及生物多樣性議題。他認為，峰會最核心問題還是「資金」。

中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良則分析，巴西雖然強調會用這筆基金去做財務投資，「賺到錢後，再分給雨林保育或原住民，而投資者也可以分到一些錢」，但主要性質仍屬「做公益」。他指出，雨林基金是「非公約決議之外的倡議」，本身不是談判內容，後續要觀察能否吸引更多國家的參與，才有機會變成峰會討論的議題，甚至成為決議。

巴西 亞馬遜 原住民

上一則

悼念王太后…泰國低調迎水燈節 縮小活動、減少燈光音效

下一則

COP30／中國遞補美國空缺 全球氣候秩序或重組

延伸閱讀

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安
巴西COP30會議登場 展示亞馬遜森林重要性

巴西COP30會議登場 展示亞馬遜森林重要性
巴西總統搭比亞迪電動車抵氣候峰會 紐時為何感嘆？

巴西總統搭比亞迪電動車抵氣候峰會 紐時為何感嘆？
中國國務院副總理訪巴西晤總統魯拉 促兩國合作升級

中國國務院副總理訪巴西晤總統魯拉 促兩國合作升級

熱門新聞

哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活