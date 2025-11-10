COP30／巴西倡設雨林基金 已獲53國支持

亞馬遜 雨林遭砍伐加劇全球暖化，巴西 將在本屆峰會正式發起「熱帶雨林永存基金」倡議，若順利成形，每年將提供40億美元給合乎資格的70多個發展中國家，用於保育雨林，但能否獲得足夠國家支持而納入談判議程仍待觀察。

巴西在領袖峰會宣布，熱帶雨林基金倡議獲53國支持，包括19個潛在投資國，總額超過55億美元，以挪威承諾30億美元最多，巴西和印尼各承諾10億美元，法國和德國也都承諾支援。美聯社7日報導，上述基金最終希望募集1250億美元，將用於強化雨林保護。

長年參與峰會的台灣大學政治學系副教授林子倫觀察，巴西堅持在貝倫舉辦會議，凸顯亞馬遜森林作為「地球之肺」的關鍵角色，也彰顯自然及生物多樣性議題。他認為，峰會最核心問題還是「資金」。

中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良則分析，巴西雖然強調會用這筆基金去做財務投資，「賺到錢後，再分給雨林保育或原住民 ，而投資者也可以分到一些錢」，但主要性質仍屬「做公益」。他指出，雨林基金是「非公約決議之外的倡議」，本身不是談判內容，後續要觀察能否吸引更多國家的參與，才有機會變成峰會討論的議題，甚至成為決議。