敘利亞總統訪川普前掃蕩IS組織 傳美軍擬在大馬士革設軍事據點

敘利亞總統夏拉（如圖）10日拜訪白宮前夕，敘利亞內政部8日證實，針對全國各地的伊斯蘭國分支組織實施先制打擊。(路透)

衛報報導，敘利亞 總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）拜訪白宮 前夕，敘利亞內政部 8日證實，針對全國各地的伊斯蘭國（IS）分支組織實施先制打擊。

根據敘利亞內政部發言人，敘利亞安全部隊共執行61次行動，逮捕71人，並查獲爆炸物與武器。

這波突襲正值夏拉已抵達白宮，預計下周會晤美國總統川普之際，屆時夏拉將參與並有望加入美國主導的打擊IS聯盟會議。

聯合國安理會6日投票決定解除對夏拉及其政府成員的一系列制裁，美國國務院也在7日將夏拉移出全球恐怖分子名單。一名發言人表示，夏拉政府近來積極配合美方要求，包括協尋失蹤的美國公民，以及銷毀敘利亞境內殘餘的化學武器。

另一方面，日前敘利亞與美國共六名消息人士告訴路透，華府研擬在大馬士革空軍基地設立軍事據點，以利推動敘利亞和以色列的安全協議。這項美軍部署計畫此前從未曝光，若成真，將被視為阿塞德政權倒台後，敘美關係出現戰略重整的跡象。

路透報導後，敘利亞外交部消息人士向國營的敘利亞新聞社（SANA）否認，稱其「不屬實」，但未進一步說明哪一部分有誤。

SANA援引該消息人士補充：「目前正著手把過去與臨時組織達成的合作與協議，轉由大馬士革政府接手，納入統一的政治、軍事與經濟協調體系。」

五角大廈與敘利亞外交部尚未就此計畫回應置評。敘利亞總統府與國防部也未立即回覆。