「川普超幽默、習近平超認真」 高市早苗大聊對川習私下印象

編譯張佑生／即時報導
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

產經新聞8日報導，日本首位女首相高市早苗7日在眾議院預算委員會上，罕見分享對美國總統川普、中國國家主席習近平及南韓總統李在明的個人印象，引發熱議。她以輕鬆口吻描述這些與日本密切往來的領袖個性，強調外交需「理解對方本質」，但也引來在野黨質疑「過度親美」。

高市表示，川普「很有幽默感」，回憶上月橫須賀航艦會面時，川普的即興笑話讓氣氛融洽，「他總能用風趣化解緊張，這是強項」。對習近平，她評價「非常認真」，指出日中峰會中，習近平的發言「條理分明、重視細節」，顯示「務實領導風格」。至於李在明，高市稱其「務實且親切」，特別讚揚李在韓日安保對話中的「直率態度」，有助緩解歷史糾紛。

這番評論源自自民黨政調會長齋藤健的提問，旨在探討高市對外政策。高市回應時強調，「外交如談判，知己知彼方能百戰不殆」，並重申維新黨聯合政權將強化日美同盟，同時維持中韓平衡。會中，她也提及近期美航艦喬治華盛頓號訪日，稱此為「同盟象徵」，但避談北韓飛彈威脅細節。

在野黨立憲民主黨委員長野田佳彦批評，「首相應更注重政策實質，而非個人印象」，擔憂高市親川普傾向影響中日關係。國民民主黨議員玉木雄一郎則質疑，「幽默外交能否應對習近平的認真壓力？」高市回擊，「印象是起點，行動才是關鍵」，並承諾明年預算增列安保經費。

此番發言正值高市上任滿月，國內支持率約55%，外交評價居高。分析人士指出，高市借此展現「女性領導柔軟面」，緩解保守形象，但也面臨「親美疏中」指責。預算委員會將持續至下周，焦點轉向振興經濟方案。高市政府盼藉此鞏固聯合政府基礎，應對2026年參院選舉挑戰。

習近平 川普 民主黨

