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北約秘書長呂特：美支持條件 要求成員國增國防支出

編譯中心／綜合報導
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北約秘書長呂特23日主持北約記者會。(美聯社)
北約秘書長呂特23日主持北約記者會。(美聯社)

北大西洋公約組織(NATO)峰會24日在荷蘭海牙揭幕。秘書長呂特會前表示，歐洲盟邦無需憂心美國對北約的支持弱化；成員國可能在會中簽署新的國防支出目標。

路透報導，儘管川普總統先前屢次批評這個軍事聯盟，為期兩天的北約峰會旨在向俄羅斯總統普亭展現團結一致，也有決心擴大並升級自身國防能力，以嚇阻莫斯科可能發動的任何攻擊。

呂特(Mark Rutte)在峰會開幕前的北約公共論壇(NATO Public Forum)上指出：「美國總統及美國高階領導層都全力支持北約」，但他也說，條件是美方預期歐洲國家和加拿大都會同意增加國防支出。

這場峰會及會後聲明將簡短扼要，重點放在滿足川普所提出、各國將國防開支的國內生產毛額(GDP)占比提高至5%的要求。這明顯高於當前的2%目標。

俄轟「猖狂軍事化」計畫

中央社引述法新社報導，峰會召開前，俄羅斯抨擊北約的「猖狂軍事化」計畫。 

歐盟執委會主席范德賴恩在國防產業論壇上提出歐盟如何貢獻於歐洲安全，包括連結不同產業、民用與軍用科技、北約和非北約國家。她強調這將是一世代人才有一次的結構性轉變，「國防的歐洲終於覺醒了」。 

范德賴恩(Ursula von der Leyen)指出，歐洲數十年來仰賴的安全結構已不再能被視為理所當然，這將帶來一世人才有一次的轉變。她表示，歐洲近幾個月來已採取一年前也難以想像的重大行動，包括設立1500億歐元的武器聯合採購貸款機制、規畫未來4年將投資國防6500億歐元等。

她表示，俄羅斯全面侵略烏克蘭已改變了戰爭的型態。一方面，俄烏戰爭所消耗的硬體比其他任何戰爭都多，另一方面，戰場輸贏繫於軟體、干擾系統和人工智慧(AI)，因此歐洲除了需要補充軍火庫存，也須將既有系統現代化，並滿足新技術需求。

范德賴恩說，俄羅斯將能在未來5年內測試歐洲的相互防衛承諾，因此到2030年前，歐洲必須擁有足以有效遏阻威脅所需的一切，「我們必須準備好離開舒適圈」。范德賴恩24日將與烏克蘭總統澤倫斯基會談，強化對烏克蘭的支持。川普總統也有計畫會晤澤倫斯基。

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