不滿美國逼防衛支出增至GDP3.5% 日取消2+2會談

圖為今年5月31日國防部長赫格斯(左)和日本防衛大臣中谷元(右)在新加坡舉行的國際戰略高峰會上合影。(路透資料照)

英國金融時報20日引述消息人士報導，在美國國防部 次長柯伯吉要日本 將防衛支出從原先要求的國內生產毛額（GDP）占比3%增至3.5%後，日本已取消與美國舉行的定期高層會面。

美國國務卿魯比歐和國防部長赫塞斯原定7月1日在華府與日本外務大臣岩屋毅和防衛大臣中谷元進行年度2+2外交、國防安全會談。

日媒共同社21日報導說，日本政府已揭櫫在2027年度將防衛支出占比調高至2%的目標，若進一步增至3.5%，預料日方將難以確保經費來源，恐因此淪為美日關係出現新摩擦的主因。

一位匿名美國官員對該報證實，日本已「延後」這次會談，但早在幾周前就做出此決定。該官員並未詳述會談延後的原因。一位知情人士則說，聽說日本的確已取消會談。

對此，美國國務院發言人布魯斯在例行記者會中不予置評，五角大廈及日本駐美大使館也尚未置評。

美國領導的北約（NATO）預定自24日至26日在荷蘭海牙召開。外界認為，屆時川普會又一次要求北約的歐洲盟邦，將國防支出占比增至GDP的5%。

該報導說，相關要求是近幾周由美國國防部排名第3的高官柯伯吉提出。他日前也對拜登政府敲定、由美方提供澳洲 核動力潛艦的計畫展開檢討，因此惹惱美國另一個印太關鍵盟友澳洲。

柯伯吉3月在聯邦參院軍委會的人事聽證會中，才主張日本防衛支出應增至3%。赫塞斯5月出席新加坡香格里拉對話時，也以來自中國大陸及北韓等的威脅為由，要求日本等美國印太盟邦及夥伴調高國防支出。

該報導還說，兼任自民黨黨魁的日本首相石破茂決定取消此次2+2會談，也與日本7月20日即將舉行的參議院改選有關。外界大多預料，執政的自民黨席次將減少。

美國國防部發言人帕尼爾21日表示，美國在亞洲的盟國應該跟隨歐洲腳步，將國內生產毛額（GDP）的5%用於國防。這是川普總統第二任任期內，美國政府首次訂定整個亞太地區的目標。

當被要求確認此消息時，五角大廈首席發言人（Sean Parnell）帕尼爾告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia）：「歐洲盟友正為我們的同盟設定全球標準，尤其是在亞洲，也就是國防支出占GDP的5%。」

帕尼爾繼續說：「鑑於中國強大的軍事實力，以及北韓正在進行的核武及飛彈發展，亞太盟友迅速採取行動，趕上歐洲國防開支的速度和水平是理所當然。」