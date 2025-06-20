北約提軍費占GDP 5% 恐因「1國反對」全案卡關

西班牙總理桑傑士（左）18日在馬德里的國會下院接受質詢。（歐新社）

北約 秘書長呂特（Mark Rutte）5月底表示，北約成員國正邁向新的國防支出基準，目標達到占國內生產毛額（GDP）的5%，預計峰會前達成共識。不過，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表態拒絕，認為這項構想「不僅不合理，還會適得其反」。

衛報與POLITICO報導，呂特為回應美國總統川普 提出的5%支出目標而提出此案，建議成員國同意將國防支出提高到GDP的3.5%，並額外撥出1.5%用於更廣泛的安全相關支出。但桑傑士在19日曝光的一封致呂特信函中，質疑這項增加可能帶來的後果，並表示，這與西班牙的福利國家政策，以及對世界的願景不相容。

他表示：「承諾達成5%的目標不僅不合理，還會適得其反，因為這將使西班牙進一步偏離最佳支出水準，並阻礙歐盟 在強化安全與防務生態系統方面的持續努力。每個政府都有合法權利，決定是否願意做出這樣的犧牲。作為一個主權盟友，我們選擇不這麼做。」

桑傑士在信函中表示，「西班牙未來數年乃至數十年將持續履行自身責任，並將繼續積極為歐洲安全架構貢獻力量。然而，西班牙無法在本屆峰會上承諾一項具體以GDP為基準的支出目標。」

北約的決策程序採取共識制，即任何一個盟國若表達反對意見，就能實際上阻止決議通過，決策必須在所有31個盟國都同意下才能成立。桑傑士表示，他無意讓下周的北約海牙峰會變得更加複雜，但希望能有一個「更具彈性的方案」，讓該目標成為非強制性，或允許西班牙選擇不參與。

西班牙是北約軍事支出最低的成員國，目前僅將約1.3%的GDP用於國防支出，明顯落後於其他西方國家，也遠低於北約現行的2%目標。馬德里當局建議，將國防開支目標調整為2.1%。對於西班牙的請求，有北約官員向路透表示：「盟國之間正就一項新的國防投資計畫展開討論。」